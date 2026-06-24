Стало известно, сколько доллар будет стоить на следующей неделе

Экономист Зельцер: доллар будет стоить более 75 рублей на следующей неделе

На следующей неделе доллар будет стоить более 75 рублей, евро — 85 рублей, юань — 11 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«На следующей неделе начинается июль, во время которого на российском финансовом рынке будет явное превалирование факторов за рост курсов иностранных валют и против курса рубля. Минфин продолжит покупку валюты в рамках бюджетного правила — фактор расширенного спроса, ЦБ завершит операции зеркального характера — фактор сниженного предложения. От экспортеров будет поступать все меньше валютной выручки на фоне падения цен барреля нефти и газа до докризисных февральских уровней. Текущие курсы зарубежных валют не являются пределом ослабления рубля», — отметил Зельцер.

К концу лета экономист ожидает доллар у 80 рублей, евро — у 90 рублей, юань — по 11,5 рубля.

По данным Investing.com, 24 июня доллар на внебиржевом рынке стоил более 74,3 рубля, евро — более 84,6 рубля. Курс юаня на Московской бирже превышал 10,9 рубля.

Ранее экономист ответил, ждать ли россиянам обвала рубля.