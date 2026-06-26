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Россиянам объяснили, как избежать мошенничества при использовании наличных

Экономист Кузнецова: не нужно обменивать деньги с рук для защиты от мошенников
Morkovka1979/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам не нужно обменивать деньги с рук, чтобы защититься от мошенников при использовании наличных. Об этом «Газете.Ru» рассказала экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

«Чтобы защитить себя при расчетах наличными, россиянам важно соблюдать несколько простых правил. Не обменивать деньги с рук, не передавать наличные незнакомым людям для пересчета, не соглашаться на «помощь» у банкоматов и в отделениях, проверять крупные купюры на свет, на ощупь и под углом, а при сомнениях обращаться в банк. Крупные суммы лучше пересчитывать и проверять в кассе банка, а не дома, в подъезде, машине или на улице», — отметила Кузнецова.

По ее словам, случаи мошенничества с использованием купюр, похожих на настоящие деньги, нельзя назвать массовой угрозой для большинства граждан, но они регулярно встречаются в практике правоохранительных органов. Обычно речь идет не о классическом фальшивомонетничестве, где преступники пытаются изготовить максимально точную копию банкноты, а о более грубом обмане: человеку передают внешне похожие «купюры», рассчитывая на спешку, доверчивость, плохое зрение, стресс или незнание защитных признаков денег, пояснила Кузнецова.

Она считает, что запрет на изготовление и оборот предметов, похожих на российские банкноты и монеты, может снизить доступность таких «инструментов» для бытового мошенничества. Если сувенирные купюры нельзя будет свободно купить на маркетплейсе или в магазине приколов, злоумышленникам станет сложнее использовать их в простых схемах — например, при размене денег, продаже товаров за наличные, обмене валюты «с рук» или обмане пожилых людей под видом замены старых купюр на новые, заключила экономист.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в июне заявил в эфире «Коммерсантъ-FM», что массовое производство и продажу сувенирных банкнот, которые зачастую внешне почти не отличить от настоящих, нужно законодательно запретить.

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