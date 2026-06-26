Названы последствия ограничений самозанятым срока работы с одним заказчиком

С 1 октября самозанятые россияне и заказчики смогут работать напрямую — например, по гражданско-правовому договору, если их взаимодействие через цифровую платформу будет заблокировано. В этом случае самозанятому даже не нужно менять свой налоговый статус, заявила «Газете.Ru» генеральный директор сервиса автоматизации работы с внештатниками Qugo Елена Усачева.

С 1 октября 2026 года в России вступят в силу новые правила работы самозанятых и ИП через цифровые платформы: они не смогут выполнять заказы одного клиента более 60 часов в месяц на протяжении шести месяцев подряд. При превышении лимита платформа должна будет временно прекратить выдачу и прием заказов между исполнителем и этим заказчиком. В Минэкономразвития пояснили, что превышение порога сочтут признаком возможной подмены трудовых отношений — когда компании используют самозанятых для постоянной работы вместо оформления сотрудников по трудовому договору. Новые меры распространяются на строительство, складскую логистику, транспорт, оптовую и розничную торговлю, производство продуктов питания, общественное питание, операции с недвижимостью, образование и IT. Контролировать соблюдение ограничения по времени работы будет сама цифровая платформа.

«Ни заказчик, ни исполнитель за превышение не отвечают — штрафов для них не предусмотрено. Санкции грозят только платформе: в крайнем случае у нее могут отозвать токен информационного обмена с ФНС. В момент блокировки исполнитель и заказчик просто теряют возможность продолжать работу друг с другом через эту платформу. Заказчик при этом ничего не нарушает — он может продолжать привлекать того же исполнителя напрямую, минуя платформу, или по договору ГПХ без специального налогового статуса, то есть уплатив НДФЛ и страховые взносы. Число заказчиков для одного исполнителя постановление не ограничивает», — отметила Усачева.

По ее словам, возникает главный вопрос: как именно платформа должна высчитывать часы работы исполнителя, ведь самозанятость не измеряется в рабочем времени — заказчик не вправе фиксировать, сколько часов исполнитель потратил на задание. Курьер мог взять заказ, сделать другие дела и вернуться к нему — это и есть смысл режима самозанятости, подчеркнула эксперт. Она добавила, что инструмента для почасового учета в постановлении не прописано.

По словам Усачевой, бизнесу до 1 октября стоит разобраться в одном ключевом вопросе: через платформу он привлекает самозанятых или напрямую. Если через платформу — проверить статистику за последний год и оценить, есть ли риск превышения лимита, а если напрямую — постановление его не касается, констатировала эксперт.

Она заключила, что для самих исполнителей постановление означает следующее: если вы работаете с одним заказчиком через платформу больше 60 часов в месяц на протяжении полугода — платформа вас с ним разъединит: без предупреждения, без штрафов, просто закроет доступ. При этом никто не мешает продолжить работу с тем же заказчиком напрямую, сказала Усачева. По ее словам, менять статус самозанятого, открывать ИП или срочно искать других заказчиков прямо сейчас не нужно — до 1 октября время есть, а правоприменительная практика только начнет формироваться.

Ранее сообщалось, что россиянам нравится режим самозанятости.