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Бизнес

Россиянам нравится режим самозанятости

Почти 90% самозанятых россиян положительно оценивают этот режим
kitzcorner/Shutterstock/FOTODOM

Около 87% опрошенных самозанятых в России положительно оценивают режим налога на профессиональный доход. При этом среди тех, чей годовой доход превысил 2 млн рублей, доля довольных еще выше — 94%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом «Самозанятость.онлайн» (есть у «Газеты.Ru»).

Главными преимуществами НПД самозанятые назвали низкую налоговую ставку 4–6% (59%), простую регистрацию (51%) и гибкий график работы (50%). Возможность легально вести бизнес без оформления ИП указали 33% респондентов.

Большинство самозанятых устраивает и действующий лимит дохода в 2,4 млн рублей в год. Так ответили 71% участников исследования. При этом 18% считают оптимальным лимит 3,6–4,8 млн рублей, 5% — 4,8–6 млн рублей, а 6% хотели бы лимит выше 6 млн рублей.

Приближение к действующему лимиту заставляет часть самозанятых задумываться о смене статуса. Среди тех, кто уже подошел к пределу дохода или превысил его, 7% перешли в ИП, еще 24% планируют это сделать. Превышение лимита дохода стало главной причиной перехода в ИП — ее назвали 46% респондентов. Почти столь же важный фактор — необходимость официально нанимать сотрудников. Об этом сообщили 42% опрошенных. Среди других причин самозанятые называли формирование пенсионного стажа, потребность в официальном статусе для получения кредитов, лицензий и сертификатов, требования заказчиков, выход на маркетплейсы и перепродажу товаров.

При этом ИП остается привлекательным не для всех. Основными барьерами для россиян стали более высокая налоговая нагрузка (от 6%), недостаточный доход для окупаемости такого статуса и обязательные страховые взносы. Для тех, кто уже перешел в ИП, главными трудностями оказались кадровый учет, сдача налоговых деклараций и работа с онлайн-кассой.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее стало известно, сколько компаний в России работают с самозанятыми.

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