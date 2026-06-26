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Россияне рассказали, кем мечтали стать в детстве

Каждый шестой опрошенный россиянин в детстве мечтал стать полицейским
insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

Подавляющее большинство (85%) россиян в детстве мечтали стать специалистами в конкретной профессии, и только каждый седьмой не имел подобных амбиций. Большей части (70%) опрошенных так и не удалось приблизиться к желаемой цели. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками Колледжа городских предпринимателей (есть у «Газеты.Ru»).

Работа журналистом или телеведущим заняла первое место среди профессий, о которой в юности мечтали наибольшее число россиян — своей мечтой ее назвал каждый пятый участник опроса. В тройку лидеров также вошли врач (18%) и полицейский (15%), а в топ-5 — повар (13%) и космонавт (12%). Четверти опрошенных все же посчастливилось приблизиться к профессии мечты. При этом почти половина (43%) из них занимают именно ту позицию, о которой мечтали в детстве. Каждый третий работает в смежной профессии, 15% остановились, получив профильное образование, а еще 7% изучили специальность самостоятельно.

Помимо карьерного направления, многие респонденты мечтали в юном возрасте о зарплате, которую будут получать, когда вырастут. Опрос показал, что только 33% никогда не задумывались в детстве о своем будущем финансовом благосостоянии. Напротив, почти половина (46%) опрошенных грезили большими суммами, а каждый пятый ограничивался в своих мечтах «базовым минимумом». Участникам опроса предложили назвать конкретные суммы заработка (в пересчете на современную экономику), о которых они тогда задумывались. Каждый пятый (22%) назвал зарплату до 100 тыс. рублей, 19% — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей, о сумме ежемесячного дохода в 150–200 тыс. рублей мечтали 27%, а свыше 200 тыс. рублей — 31%.

15% респондентов, не имевших в детстве конкретных карьерных фантазий, в основном объясняли это тем, что их мечты были связаны с несуществующими профессиями или отсутствием стремлений (по 27% соответственно). Еще четверть (25%) отметили, что не было такой профессии, которая бы им по-настоящему нравилась, а 19% просто не знали, кем хотят стать.

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. россиян.

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