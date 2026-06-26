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Бизнес

Студентам дали советы, как найти первую работу без опыта

Эксперт Лычагина: при поиске первой работы важно указывать свой вклад в проекты
Shutterstock/Ground Picture

При попытке найти первую работу студенты обычно сталкиваются с высокой конкуренцией и необходимостью правильно указать свои навыки в резюме. Для того чтобы успешно начать карьеру, следует грамотно выделиться среди остальных соискателей. Об этом газете «Известия» рассказала бренд-маркетолог международного уровня Ксения Лычагина.

Специалист напомнила, что отсутствие официального трудоустройства не исключает наличие опыта у студента. Навыки могут демонстрировать участие в различных проектах, подработки и волонтерство. При этом работодатели нередко берут во внимание не сам факт участия, а вклад кандидата. Поэтому особенно важно указывать в резюме наличие такого опыта и достижения.

При этом маркетолог предупредила, что одной из самых распространенных ошибок студентов становится упоминание общих качеств без конкретных примеров.

«Можно написать «коммуникабельный» и при этом не пояснить, что это не значит, что вы «душа компании», а что это значит, что вы смогли договориться о лучших условиях, выбить лучшую цену или вовсе привлечь какого-то известного человека без оплаты», — объяснила она.

По словам эксперта, при поиске первой работы не менее важно адаптировать сопроводительное письмо под конкретные вакансии. В таком приложении следует объяснить, почему кандидат подходит именно на эту позицию в этой компании.

До этого эксперт рынка труда лидеров бизнеса, руководитель проектов в Stepwell Наталья Гладышева объяснила в беседе с «Газетой.Ru», что за вежливым отказом в работе нередко стоит не недостаток опыта или квалификации соискателя, а скрытые процессы на стороне компании. По ее словам, одна из распространенных настоящих причин — неактивный статус найма. Компания разместила вакансию, которая ожидает инвестиций. Однако по итогам собрания руководства компании решили приостановить наем.

Ранее россиянам рассказали, почему искать работу летом теперь выгодно.

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