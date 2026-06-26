Вице-премьер Новак проведет совещание по ситуации на рынке топлива в РФ

Вице-премьер РФ Александр Новак 26 июня проведет совещание по ситуации на рынке топлива. Об этом он рассказал ТАСС.

«Сегодня будем на штабе рассматривать», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Новак рассказал, что на совещании рассмотрят возможность запрета экспорта дизеля для производителей.

До этого автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил, что для экономии топлива в первую очередь стоит воздержаться от лишних поездок и превышения скорости на дорогах — из-за этого бензин расходуется быстрее.

22 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как экономить бензин.