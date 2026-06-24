Экономист ответила, ждать ли россиянам обвала рубля

Ослабление рубля связано с воздействием сразу нескольких внешних и внутренних факторов. Об этом агентству «Прайм» рассказала заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

По словам эксперта, одним из ключевых внешних факторов стало снижение мировых цен на нефть. Такая динамика связана с изменением геополитических ожиданий после появления сообщений о прогрессе в переговорах между США и Ираном. Это привело к сокращению премии за риск возможных перебоев поставок через Ормузский пролив, которая ранее учитывалась рынком. При этом Фрумина подчеркнула, что достигнутые договоренности пока носят предварительный характер.

Экономист пояснила, что падение нефтяных котировок отражает не исчезновение геополитических рисков, а изменение ожиданий участников рынка относительно возможной деэскалации, восстановления судоходства и нормализации поставок нефти.

Среди внутренних причин ослабления рубля эксперт выделила завершение налогового периода и второго квартала. По ее словам, пик продаж экспортерами валютной выручки уже остался позади, что привело к сокращению предложения иностранной валюты на рынке.

Дополнительное влияние оказывает возобновление операций Минфина в рамках бюджетного правила. С 5 июня по 6 июля ведомство ежедневно приобретает валюту и золото на сумму 9,9 млрд рублей, а общий объем таких операций за период должен составить 208,2 млрд рублей.

Вместе с тем Фрумина отметила, что воздействие этих покупок в значительной степени компенсируется встречными продажами валюты Банком России в рамках зеркалирования инвестиций из Фонда национального благосостояния. По оценкам аналитиков, чистый объем покупок валюты составляет около 5,3 млрд рублей в сутки.

Эксперт считает, что нынешний рост курса доллара следует рассматривать не как начало резкого ослабления российской валюты, а как ожидаемое возвращение курса к более сбалансированным значениям после периода чрезмерного укрепления рубля.

Ранее россияне активно покупали валюту из-за снижения ставок по вкладам и укрепления рубля.