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Бизнес

Названы города с подешевевшей арендой квартир

Яндекс Аренда: съемные квартиры в Челябинске подешевели на 5,3% по итогам мая
Shutterstock

Челябинск стал лидером по снижению цен на аренду квартир по итогам мая среди российских городов-миллионников. Стоимость съемного жилья там сократилась на 5,3%, до 23 тыс. рублей в среднем в месяц. Об этом по запросу «Газеты.Ru» рассказали в пресс-службе сервиса Яндекс Аренда.

Также аренда подешевела в Екатеринбурге (-5,2%, 31 тыс. рублей в среднем) и Нижнем Новгороде (-3,8%, 31 тыс.). Менее значительно стоимость аренды снизилась за месяц в Перми (-2,9%, 28 тыс. рублей), Воронеже (-2,3%, 22 тыс.) и Самаре (-1%, 30 тыс.).

В пяти миллионниках в мае была зафиксирована стагнация ставки. Колебания показателя в пределах 0,5% или его нулевая динамика были отмечены в Уфе, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Волгограде и Краснодаре. Увеличение средних ставок долгосрочной аренды жилья произошло в четырех городах-миллионниках: в Омске (+1,4%, 25 тыс. рублей), Москве (+2,4%, 89 тыс.), Санкт-Петербурге (+3,7%, 42 тыс.) и Красноярске (+6%, 29 тыс.).

Сокращение предложения по долгосрочной аренде жилья в мае произошло в пяти городах-миллионниках и составило от -2,3% (Новосибирск) до -8,3% (Челябинск). На уровне апреля предложение осталось только в Ростове-на-Дону (+0,3%). В остальных девяти миллионниках зафиксировано расширение экспозиции в диапазоне от 1,9% (Самара) до 23,6% (Красноярск).

По данным сервиса, средняя ставка долгосрочной аренды по стране уменьшилась на 0,9%, до 33 тыс. рублей. При этом предложение арендного жилья в целом по миллионникам за месяц почти не изменилось (+0,8%).

Ранее в Госдуме назвали справедливую цену аренды квартиры.

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