Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Россияне рассказали, из чего у них складывается первое впечатление о человеке

Для почти 80% опрошенных россиян первое впечатление о человеке портит запах тела
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян обращают внимание на внешний вид нового человека, но не всматриваются в детали. 63% опрошенных замечают внешность в целом, еще 19% обращают внимание только на то, что резко или необычно выделяется. 76% россиян считают, что первое впечатление быстрее всего портят запах тела и неопрятность. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ювелирным брендом SOKOLOV (есть у «Газеты.Ru»).

Очень внимательно рассматривают человека 11% респондентов, а сразу замечают какие-либо недостатки только 3%.

При этом зумеры чаще других обращают внимание на внешний вид человека без фокуса на деталях — так ответили 66% против 59% миллениалов и 55% представителей поколения X. Старшие участники опроса отмечают отдельные выразительные элементы образа, 25% против 15% миллениалов и 14% зумеров.

Россияне не спешат делать выводы по первым секундам знакомства. 61% считают, что за это время можно что-то понять о человеке, но легко ошибиться. Еще 18% доверяют первому впечатлению, а 16% считают такие выводы ненадежными.

В первую очередь во внешности россияне замечают лицо и его черты — так ответили более половины участников опроса. На втором месте оказался взгляд (34%), далее идут одежда и стиль (20%), волосы и прическа (18%), фигура (15%), улыбка и зубы (13%), украшения и аксессуары (10%), а также осанка (9%).

Внимательнее всего россияне рассматривают человека на свидании (32%), еще 28% чаще делают это на работе и деловых встречах, 13% — на вечеринках и в барах, 10% — в соцсетях по фото.

Быстрее всего первое впечатление портят запах тела и неопрятность. Также среди заметных раздражителей оказались неопрятная или мятая одежда (22%), грязные или неухоженные волосы (20%), слишком сильный или резкий парфюм (13%), неаккуратная обувь и состояние зубов (по 10%).

Отдельно россияне рассказали, по каким деталям чаще всего понимают, что у человека есть вкус. Главным маркером стало умение сочетать вещи (66%), посадка одежды по фигуре (55%), ухоженность в целом (49%), качественная обувь (42%), а также аксессуары и украшения (25%). Среди них чаще всего замечают серьги (46%), цепочки и подвески (41%), кольца (37%), часы (23%), браслеты (18%) и пирсинг (16%).

При этом почти каждый третий россиянин считает, что украшения говорят не столько о достатке, сколько об индивидуальности человека. Еще 21% воспринимают украшения как признак статуса и достатка, 17% — как внимание к себе и ухоженности, а 11% — как показатель вкуса.

В опросе приняли участие более 2,4 тыс. россиян.

Ранее был назван главный фактор, определяющий успех на свиданиях.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как гарантированно потерять работу в 2026 году? 10 вредных советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!