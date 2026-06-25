Россияне рассказали, из чего у них складывается первое впечатление о человеке

Большинство россиян обращают внимание на внешний вид нового человека, но не всматриваются в детали. 63% опрошенных замечают внешность в целом, еще 19% обращают внимание только на то, что резко или необычно выделяется. 76% россиян считают, что первое впечатление быстрее всего портят запах тела и неопрятность. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ювелирным брендом SOKOLOV (есть у «Газеты.Ru»).

Очень внимательно рассматривают человека 11% респондентов, а сразу замечают какие-либо недостатки только 3%.

При этом зумеры чаще других обращают внимание на внешний вид человека без фокуса на деталях — так ответили 66% против 59% миллениалов и 55% представителей поколения X. Старшие участники опроса отмечают отдельные выразительные элементы образа, 25% против 15% миллениалов и 14% зумеров.

Россияне не спешат делать выводы по первым секундам знакомства. 61% считают, что за это время можно что-то понять о человеке, но легко ошибиться. Еще 18% доверяют первому впечатлению, а 16% считают такие выводы ненадежными.

В первую очередь во внешности россияне замечают лицо и его черты — так ответили более половины участников опроса. На втором месте оказался взгляд (34%), далее идут одежда и стиль (20%), волосы и прическа (18%), фигура (15%), улыбка и зубы (13%), украшения и аксессуары (10%), а также осанка (9%).

Внимательнее всего россияне рассматривают человека на свидании (32%), еще 28% чаще делают это на работе и деловых встречах, 13% — на вечеринках и в барах, 10% — в соцсетях по фото.

Быстрее всего первое впечатление портят запах тела и неопрятность. Также среди заметных раздражителей оказались неопрятная или мятая одежда (22%), грязные или неухоженные волосы (20%), слишком сильный или резкий парфюм (13%), неаккуратная обувь и состояние зубов (по 10%).

Отдельно россияне рассказали, по каким деталям чаще всего понимают, что у человека есть вкус. Главным маркером стало умение сочетать вещи (66%), посадка одежды по фигуре (55%), ухоженность в целом (49%), качественная обувь (42%), а также аксессуары и украшения (25%). Среди них чаще всего замечают серьги (46%), цепочки и подвески (41%), кольца (37%), часы (23%), браслеты (18%) и пирсинг (16%).

При этом почти каждый третий россиянин считает, что украшения говорят не столько о достатке, сколько об индивидуальности человека. Еще 21% воспринимают украшения как признак статуса и достатка, 17% — как внимание к себе и ухоженности, а 11% — как показатель вкуса.

В опросе приняли участие более 2,4 тыс. россиян.

Ранее был назван главный фактор, определяющий успех на свиданиях.