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Наука

Назван главный фактор, определяющий успех на свиданиях

EP: возраст сильнее всего влияет на ощущение своих шансов на свидание
Lucky Business/Shutterstock/FOTODOM

Чем старше женщина, тем труднее, по ее ощущениям, найти партнёра. Этот фактор оказался сильнее дохода, образования и даже местной экономики. Таков главный вывод нового исследования ученых Технологического университета Квинсленда и Мельбурнского университета, опубликованного в журнале Evolutionary Psychology (EP).

В исследовании участвовали 1072 взрослых, активно пользующихся австралийскими сервисами онлайн-знакомств (875 мужчин и 197 женщин). Им задавали вопросы о том, насколько сложно, по их мнению, найти партнера в их районе, насколько легко мужчинам получить хорошо оплачиваемую работу и в какой мере женщины финансово зависят от партнеров. Ответы сопоставлялись с объективными данными о доходах, безработице и соотношении полов по почтовым индексам.

Возраст оказался самым мощным предиктором того, как человек оценивает свои шансы на свидание. Молодые женщины от 18 до 35 лет в целом считали, что найти партнера несложно. После 40 лет этот показатель резко падал — женщины воспринимали рынок знакомств как крайне конкурентный. Авторы отмечают, что этот сдвиг совпадает с годами активного деторождения: в этот период финансовая зависимость от партнёра объективно выше, что меняет восприятие отношений.

Мужчины в целом считали, что женщинам найти партнера легче, чем мужчинам, — при этом разрыв в этом восприятии у мужчин был больше, чем у женщин. Высокий личный доход коррелировал с более оптимистичной оценкой своих шансов — у обоих полов.

Интересно, что в районах с высокой безработицей женщины оценивали рынок знакомств как более активный. Авторы объясняют это просто: у людей без работы больше времени на социализацию и ниже материальные ожидания к потенциальному партнеру.

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