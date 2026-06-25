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Назван уровень высокой долговой нагрузки

Финансист Селезнев: долговая нагрузка выше 40% грозит банкротством
Shutterstock/Champion studio

Высокой долговой нагрузкой считается уровень, при котором 40% дохода идет на ежемесячные платежи по кредитам, рассказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. Он подчеркнул, что долговая нагрузка выше 40% — путь к банкротству.

«Ипотека при первоначальном взносе 20–30% и ежемесячном платеже не выше 30–35% дохода часто полезна, даже если аренда экономически выгоднее. Такой вариант ипотеки дисциплинирует и помогает решать долгосрочные задачи. Если же ежемесячные платежи по всем кредитам превышают 40% дохода, это официальный ориентир ЦБ для высокой долговой нагрузки. Также о высокой долговой нагрузке можно говорить, если кредит берется на текущие расходы, еду, одежду, а не на актив или крупную покупку, или если берется новый кредит для погашения старого», — отметил Селезнев.

По словам Селезнева, главные ошибки заемщиков — не считать полную стоимость кредита, а смотреть только на ежемесячный платеж (при ставке 22% за пять лет переплата будет больше суммы самого кредита), брать кредитную карту на всякий случай и использовать ее для текущих трат вне льготного периода (ставка 25–35% — это финансовая катастрофа при регулярном использовании), а также не учитывать страховки, которые навязывают при выдаче (их стоимость иногда добавляет 3–5 процентных пунктов к реальной ставке).

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