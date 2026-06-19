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Бизнес

Россиянам рассказали, как кредитная история может повлиять на трудоустройство

Финансист Хохлов: работодатели могут учитывать кредитную историю кандидата
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Работодатели в отдельных случаях могут учитывать кредитную историю кандидата при приеме на работу, особенно если должность связана с финансами, управлением или материальной ответственностью. Об этом «Газете.Ru» рассказал исполнительный директор «Альфа-Денег» Георгий Хохлов.

«Кредитная история показывает, как человек выполняет финансовые обязательства. В ней содержатся данные о заявках на кредиты, выданных займах, просрочках, текущих и погашенных долгах. На основе этих сведений рассчитывается кредитный рейтинг заемщика. Как правило, работодателя интересует финансовое поведение кандидата: есть ли у него длительные просрочки, крупные непогашенные долги и высокая долговая нагрузка. Такие обстоятельства могут восприниматься как дополнительный риск, если сотрудник будет работать с деньгами, важными документами или материальными ценностями», — пояснил Хохлов.

Он отметил, что кредитную историю могут учитывать не только банки и МФО — в некоторых случаях она интересует страховые компании, арендодателей и сервисы каршеринга.

Хохлов подчеркнул, что отсутствие кредитной истории не всегда является преимуществом. Для кредитора это означает отсутствие информации о финансовом поведении человека.

«Человек с небольшим положительным кредитным опытом зачастую выглядит более надежным, чем человек, о котором нет никаких данных», — отметил эксперт.

По его словам, на кредитную историю негативно влияют длительные просрочки, высокая долговая нагрузка, большое количество заявок на займы за короткий период и судебные долги. Улучшить кредитную историю можно только последовательным финансовым поведением: вовремя погашать задолженности, проверять данные на ошибки и не брать новые кредиты без необходимости. «Обнулить» кредитную историю невозможно, заключил Хохлов.

Хранением кредитных историй занимаются бюро кредитных историй. Информация туда поступает от банков, микрофинансовых организаций и других структур, включая службы судебных приставов. Иногда в кредитную историю могут попасть сведения о долгах по ЖКХ, связи или алиментам. Проверить кредитную историю может любой гражданин. Для этого через «Госуслуги» нужно узнать, в каких бюро она хранится, а затем запросить отчет в каждом из них. Бесплатно это можно сделать два раза в год.

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