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Бизнес

Названы экономические факторы, которые влияют на решение о рождении ребенка

Экономист Юсупов: на планирование рождения детей влияет вопрос доступности жилья
Shutterstock/FOTODOM

Основными факторами при планировании рождения детей для россиян стали доступность жилья и финансовая уверенность. Об этом газете «Известия» рассказал экономист, партнер коммуникационного агентства «Голдман и По» Ахмед Юсупов.

По словам специалиста, семьи в России нередко откладывают рождение детей до момента, как им удастся добиться финансовой уверенности. Главным составляющим этого состояния становятся собственное жилье, стабильный доход и наличие сбережений, которые помогут в случае непредвиденных обстоятельств.

При этом, как отметил экономист, ключевую роль играет не размер заработка, а его предсказуемость при инфляционном давлении.

Кроме того, барьерами для рождения ребенка являются рост цен на недвижимость и высокая стоимость воспитания. При этом после появления второго малыша большинство пар начинают испытывать потребность в расширении жилья, но из-за высоких ставок по кредитам и соотношения стоимости метра к доходам в мегаполисах долгосрочное планирование становится трудным.

Эксперт добавил, что россияне также боятся временной потери части дохода при выходе будущей матери в декретный отпуск.

Совладелец и сооснователь девелоперской группы «Родина» Антон Винер до этого сообщил «Газете.Ru», что 84% жителей Москвы хотели бы по возможности обеспечить своего ребенка квартирой к его совершеннолетию. Предоставить самостоятельное решение этого вопроса детям готовы лишь 16%.

Ранее в Госдуме объяснили изменение условий по семейной ипотеке.

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