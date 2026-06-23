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Стало известно, сколько россиян хотят купить квартиру ребенку

Девелопер Винер: 84% москвичей хотят купить ребенку квартиру к совершеннолетию
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Большинство (84%) москвичей хотели бы по возможности обеспечить ребенка квартирой к его совершеннолетию. Предоставить самостоятельное решение этого вопроса детям готовы лишь 16%, рассказал «Газете.Ru» совладелец и сооснователь девелоперской группы «Родина» Антон Винер.

«При поиске подходящей недвижимости родители в первую очередь оценивают локацию. Почти три четверти москвичей назвали главным фактором выбора транспортную доступность. У 64% в приоритете — спокойные и безопасные районы. Более половины родителей обращают внимание на развитую инфраструктуру для детей и молодежи, а каждый третий хочет, чтобы дом находился недалеко от университета, где, по их мнению, будет учиться сын или дочь в дальнейшем.
Москвичи начинают присматривать подходящие новостройки для ребенка с самого его рождения, а некоторые пары задумываются о дополнительной квартире еще на этапе планирования малыша», — отметил Винер.

Он добавил, что почти 40% москвичей считают семейную ипотеку реальной помощью в решении квартирного вопроса и готовы использовать этот механизм. По словам Винера, около половины жителей столицы отмечают, что сейчас субсидии незначительно упрощают покупку, а 18% вообще не рассматривают этот финансовый инструмент. В таких условиях рынку требуются новые решения — например, длительные рассрочки от застройщиков, которые позволяли бы семьям зафиксировать цену и спокойно вносить платежи, считает эксперт.

Он заключил, что родители покупают жилье заранее, чтобы дать детям надежный старт и избавить будущих студентов от лишних забот. Многие семьи инвестируют средства в покупку еще на этапе котлована, рассчитывая, что, пока ребенок учится в школе, дом достроится и к выпускному можно будет получить ключи, подытожил Винер.

Ранее были названы последствия привязки ставок по семейной ипотеке к числу детей.

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