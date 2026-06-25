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Бизнес

Россию могут включить в международный рейтинг Всемирного банка B-Ready

Евгений Акимов: за 2 года в рейтинг Всемирного банка B-Ready вошли 100 стран
Сбер

Россию могут включить в международный рейтинг Всемирного банка B-Ready в 2027 году, заявил старший управляющий директор, начальник управления принудительного взыскания и банкротства Евгений Акимов в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Он отметил, что рейтинг появился 3 года назад.

«В первый год сравнили 50 стран, в прошлом — уже 100 стран. Наша страна пока не попала в пул оценки, и будет включена в 2027 году. Но методология вся открыта, и мы проводим самооценку», — сказал он.

Акимов добавил, что в рамках рейтинга правовые системы сравниваются по условиям ведения бизнеса, включая банкротство. Банкротство оценивают по нормативному регулированию, государственным сервисам и инфраструктуре, а также по операционной эффективности.

«Если бы нас оценил Всемирный банк в прошлом году, то мы по направлению банкротства были бы на 15 месте из 101 страны», — сказал он.

Также Акимов отметил, что Россия имеет максимальные показатели в части государственных сервисов.

«В этом направлении правительством России ведется большая работа, чтобы поддерживать жизнеспособные компании через реабилитационные процедуры и как можно скорее возвращать в экономику нежизнеспособные предприятия через ликвидационные механизмы», — заключил он.

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