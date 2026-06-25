Россиянам раскрыли, кому МФО охотнее выдают займы

Микрофинансовые организации в России чаще одобряют займы женщинам, хотя за последние месяцы уровень одобрения заявок у мужчин вырос немного сильнее. К таким выводам пришли аналитики микрокредитной компании «Займер», исследование которой оказалось в распоряжении РИА Новости.

Специалисты проанализировали более 500 тыс. заявок на получение займа, поданных с января по июнь. По итогам исследования уровень одобрения заявок мужчин увеличился на 4,1 процентного пункта, тогда как у женщин — на 3,8 процентного пункта. При этом в целом женщины по-прежнему получают положительное решение чаще: в 78% случаев против 75% у мужчин.

Аналитики также отметили рост числа одобрений среди заемщиков среднего возраста. Наиболее заметно показатель увеличился у россиян от 41 до 50 лет — на 6,8 процентного пункта, а также у граждан в возрасте от 31 до 35 лет — на 6,7 процентного пункта. Среди молодых людей от 18 до 24 лет уровень одобрения вырос на 1,1 процентного пункта.

По данным исследования, проще получить заем стало владельцам бизнеса, для которых уровень одобрения увеличился на 5,4 процентного пункта, а также индивидуальным предпринимателям — на 5 процентных пунктов. Для наемных работников показатель с января по июнь вырос на 2,2 процентного пункта.

Среди профессиональных групп чаще положительные решения стали получать строители — рост составил 5,1 процентного пункта, IT-специалисты — 4,8 процентного пункта, а также работники туристической отрасли — 3,3 процентного пункта. Наименее заметное увеличение уровня одобрения зафиксировано у маркетологов — на 0,5 процентного пункта, работников сельского хозяйства — на 0,6 процентного пункта и медицинских работников — на 1 процентный пункт.

Авторы исследования пояснили, что вероятность одобрения во многом зависит от платежной дисциплины клиентов: чем ответственнее определенная категория заемщиков исполняет обязательства, тем чаще ей одобряют новые заявки. Кроме того, аналитики отметили, что в начале июня за займами активнее стали обращаться люди, которые ранее не пользовались такими услугами. По их оценке, это связано с потребностью в дополнительном финансировании после майских праздников. При этом такие клиенты зачастую имеют низкую долговую нагрузку, что также повышает вероятность одобрения.

Ранее россиянам рассказали, как избежать погашения долгов наследодателя.