Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Россиянам раскрыли, кому МФО охотнее выдают займы

РИА Новости: МФО стали чаще одобрять займы предпринимателям и строителям
Максим Блинов/РИА Новости

Микрофинансовые организации в России чаще одобряют займы женщинам, хотя за последние месяцы уровень одобрения заявок у мужчин вырос немного сильнее. К таким выводам пришли аналитики микрокредитной компании «Займер», исследование которой оказалось в распоряжении РИА Новости.

Специалисты проанализировали более 500 тыс. заявок на получение займа, поданных с января по июнь. По итогам исследования уровень одобрения заявок мужчин увеличился на 4,1 процентного пункта, тогда как у женщин — на 3,8 процентного пункта. При этом в целом женщины по-прежнему получают положительное решение чаще: в 78% случаев против 75% у мужчин.

Аналитики также отметили рост числа одобрений среди заемщиков среднего возраста. Наиболее заметно показатель увеличился у россиян от 41 до 50 лет — на 6,8 процентного пункта, а также у граждан в возрасте от 31 до 35 лет — на 6,7 процентного пункта. Среди молодых людей от 18 до 24 лет уровень одобрения вырос на 1,1 процентного пункта.

По данным исследования, проще получить заем стало владельцам бизнеса, для которых уровень одобрения увеличился на 5,4 процентного пункта, а также индивидуальным предпринимателям — на 5 процентных пунктов. Для наемных работников показатель с января по июнь вырос на 2,2 процентного пункта.

Среди профессиональных групп чаще положительные решения стали получать строители — рост составил 5,1 процентного пункта, IT-специалисты — 4,8 процентного пункта, а также работники туристической отрасли — 3,3 процентного пункта. Наименее заметное увеличение уровня одобрения зафиксировано у маркетологов — на 0,5 процентного пункта, работников сельского хозяйства — на 0,6 процентного пункта и медицинских работников — на 1 процентный пункт.

Авторы исследования пояснили, что вероятность одобрения во многом зависит от платежной дисциплины клиентов: чем ответственнее определенная категория заемщиков исполняет обязательства, тем чаще ей одобряют новые заявки. Кроме того, аналитики отметили, что в начале июня за займами активнее стали обращаться люди, которые ранее не пользовались такими услугами. По их оценке, это связано с потребностью в дополнительном финансировании после майских праздников. При этом такие клиенты зачастую имеют низкую долговую нагрузку, что также повышает вероятность одобрения.

Ранее россиянам рассказали, как избежать погашения долгов наследодателя.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 25 июня. Пенсия без заявлений, образовательный отпуск для семей и огромный дракон над Лондоном
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!