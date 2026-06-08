Россиян стали чаще возвращать на работу в офис

В 2026 году 60% вакансий в России предполагают работу из офиса, но полностью офисный формат готовы рассматривать только 20% кандидатов. Главным ожиданием соискателей стал гибрид. Об этом говорится в исследовании кадрового агентства StaffLine и девелоперской компании Dominanta, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

По данным компаний, в первом квартале 2026 года доля офисных вакансий выросла на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Гибридных предложений стало больше на 12%, а удаленных — меньше на 15%. Сейчас соотношение форматов на рынке выглядит так: 60% вакансий — офис, 30% — гибрид и 10% — удаленка. При этом среди кандидатов 50% рассматривают гибридный формат, 30% хотят работать только удаленно и лишь 20% готовы полностью вернуться в офис.

«В 2022 году кандидаты выбирали удаленку как обязательное условие. В 2026 году ключевым фактором становится баланс между гибкостью и качеством офисной среды. Гибрид стал базовым ожиданием рынка. Полная удаленка сохраняется в основном в ИТ и диджитал-направлениях. Офис чаще выбирают сотрудники банковского сектора, продаж, производства и начинающие специалисты», — сказала руководитель экспертного рекрутинга StaffLine Мария Захарченко.

Компании объясняют возврат в офис несколькими причинами — работодатели говорят о снижении вовлеченности команд на полной удаленке, сложностях с адаптацией новых сотрудников и более медленным принятием решений. В крупных структурах новичкам проще входить в процессы при очном присутствии.

Но сам офис тоже стал важным фактором выбора. По данным StaffLine, кандидаты чаще отказываются от оффера, если дорога занимает больше часа в одну сторону, нет гибкости в графике или офис выглядит как инструмент контроля, а не место для работы.

В Dominanta отметили, что работодатели стали внимательнее относиться к локации и инфраструктуре офиса. Около 85% запросов компаний приходится на офисы рядом с метро, МЦК и крупными транспортными узлами. Более 70% работодателей считают развитую инфраструктуру обязательным условием: кафе, общественные пространства, сервисы и зоны для командной работы. Офис по-прежнему особенно важен для банков, производства, логистики, продаж и крупных корпораций. Отдельная группа — начинающие специалисты: на них приходится около 20% вакансий, и для них офис часто означает обучение, быстрый вход в процессы и нормальную обратную связь.

На уровне старших специалистов рынок стал компромисснее. По данным исследования, 45% таких кандидатов готовы рассматривать гибрид вместо принципиальной удаленки.

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