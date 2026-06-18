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Бизнес

Внешний долг России резко сократился

РИА: внешний долг России снизился на $4,2 млрд в апреле
Мария Девахина/РИА Новости

Задолженность России перед внешними кредиторами по итогам апреля составила $58,9 млрд, сократившись на $4,2 млрд, что стало рекордом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минфина РФ.

В последний раз госдолг столь резко снижался в июле 2018 года, тогда он сократился на $3,6 млрд.

Государственный долг состоит из общей суммы задолженности правительства, накопленной для покрытия дефицитов бюджета. По словам главы Минфина Антона Силуанова, Россия скоро полностью его погасит.

Президент России Владимир Путин в свою очередь на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что у РФ госдолг составляет 16,4% ВВП. При этом у стран Запада сейчас печальное состояние государственных финансов, отметил глава государства. В частности, госдолг еврозоны по итогам 2025 года вырос до 81,7% от ВВП. Худшие показатели наблюдаются у Греции, Италии и Франции, где они выросли до 146%, 137% и 115% соответственно, уточнил президент.

Путин добавил, что по итогам 2026 года дефицит бюджета России «может подрасти». Однако, как уточнил президент, показатель все равно окажется меньше, чем в других промышленно развитых странах.

Ранее Путин заявил о падении экономики России до уровня стран ЕС.

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