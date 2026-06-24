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Бизнес

Россияне забрали из банков полтриллиона рублей

Центробанк РФ: средства россиян в банках в мае уменьшились на 0,5 трлн рублей
Morkovka1979/Shutterstock/FOTODOM

В мае россияне забрали из банков полтриллиона рублей (0,8%), а общий объем средств уменьшился до 67,6 триллиона рублей. Об этом сообщается в материале Центробанка «О развитии банковского сектора Российской Федерации в мае 2026 года».

В публикации отмечается, что в апреле 2026 года прирост денег в банки составил 1,1 трлн (1,7%).

По данным регулятора, сокращение средств граждан в кредитных организациях связано с авансированием майских социальных выплат в апреле. Также россиянам могли потребоваться средства на отпуска и праздники.

До этого экономист, доцент кафедры естественно-научных дисциплин университета «Синергия» Кирилл Щербаков рассказал, что главной финансовой привычкой россиян в 2026 году должно стать регулярное накопление денег, даже если речь идет о небольших суммах.

Экономист отметил, что в 2026 году наиболее разумной выглядит стратегия баланса между доходностью и доступностью денег. Поэтому часть средств должна оставаться в быстром доступе на накопительном счете на случай непредвиденных расходов, а часть можно размещать на вкладах и других консервативных инструментах, считает эксперт.

Ранее россиянам рассказали, как защитить сбережения от мошенников.

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