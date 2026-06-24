«ВкусВилл» закроет все точки на территории одной страны

«ВкусВилл» закроет все магазины в Казахстане с 9 августа

Сеть магазинов «ВкусВилл» с 9 августа закроет все четыре розничных магазина. Реализация продукции продолжится только через российские маркетплейсы и локальных ритейлеров. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу компании.

«ВкусВилл» проанализировал итоги двухлетней работы в Казахстане и принял решение скорректировать подход к присутствию в регионе. <...>. С 9 августа четыре розничных магазина «ВкусВилл» будут закрыты», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что для дальнейшего развития был необходим локальный ассортимент, который не удалось обеспечить в полном объеме. Однако, добавили в пресс-службе ритейлера, в ближайшее время начнутся поставки продукции в магазин «Доковил» в Караганде.

Сеть «ВкусВилл» по итогам 2025 года сократила число магазинов на 286 точек, до 1973. Таким образом, число торговых объектов у ретейлера за год уменьшилось почти на 13%.

Сильнее всего сократился сегмент небольших магазинов площадью до 100 кв. м. Количество таких точек снизилось на 24%, до 635. В самой компании часть закрытий объяснили оптимизацией, связанной с локациями и ассортиментом.

Ранее сообщалось, что в России впервые с начала 2000-х сократилось число магазинов.