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Бизнес

Госдума упростила продажу изъятой недвижимости коррупционеров

Госдума приняла законопроект об упрощении продажи изъятых в казну жилья и земли
Максим Блинов/РИА Новости

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, который снимает ограничения на продажу жилья и земли, изъятых в казну по решению суда. Текст документа размещен в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Принятые поправки отменяют ценовой барьер для реализации конфискованного имущества. До этого действовали ограничения: недвижимость и землю можно было выставлять на продажу, только если их рыночная стоимость вдвое превышала расчетную величину, привязанную к средней цене квадратного метра в регионе. Этому требованию соответствовали лишь 8% объектов.

Кроме того, законопроект предусматривает отмену полугодового перерыва между безрезультатными аукционами. Глава думского комитета по собственности Сергей Гаврилов пояснил, что эти паузы по сути представляли собой «искусственное ожидание».

Соавтор инициативы — вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченкоотметила, что до принятия законопроекта различные ограничения не позволяли вовлечь в экономику порядка 80% конфискованного имущества коррупционеров.

«В реестре федерального имущества по разным причинам застряли около 5 тысяч объектов недвижимости», — сообщила она.
По словам Абрамченко, общая кадастровая стоимость изъятых в казну жилых помещений превышает 1,82 млрд рублей. Среди них, как утверждает Росимущество, около 3 тысяч квартир готовы к продаже.

Ранее у блогера Митрошиной конфисковали 115 млн рублей.

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