Каждый четвертый бизнес готов вложить в ИИ до 5 млн рублей в год

Более 25% опрошенных бизнесменов готовы вложить в ИИ до 5 млн рублей в год

Более четверти (26%) опрошенных российских предпринимателей готовы ежегодно инвестировать во внедрение сервисов на базе искусственного интеллекта от 1 млн до 5 млн рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом ИИ-аналитики и автоматизации продаж «Аихаб» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 47% готовы потратить до 1 млн рублей.

«Компании готовы инвестировать в автоматизацию, но ждут понятного эффекта: роста выручки, снижения затрат и повышения эффективности команд. Тем, кто только начинает внедрять ИИ, стоит обратить внимание на продажи и клиентский сервис — именно эти направления быстрее всего влияют на финансовый результат бизнеса», — отметил генеральный директор сервиса «Аихаб» Алексей Авдеев.

По его словам, искусственный интеллект постепенно перестает быть экспериментальной технологией и становится инструментом решения повседневных бизнес-задач.

50% респондентов рассчитывают с помощью ИИ увеличить выручку без расширения штата. Еще 40% ожидают снижения операционных расходов.

Чаще всего компании внедряют искусственный интеллект в процессы, напрямую связанные с доходами. 28% используют автоматизацию в продажах и клиентском сервисе, а 27% — в маркетинге и привлечении клиентов. Во внутренние процессы и документооборот ИИ внедряют 15% компаний, а в финансовый и операционный учет — 13%.

Помимо финансового эффекта предприниматели рассчитывают улучшить качество обслуживания клиентов. Более трети опрошенных (37%) хотят снизить отток клиентов, а по 30% — ускорить обработку обращений и повысить эффективность менеджеров.

При этом 45% респондентов считают, что для эффективного управления продажами необходимо анализировать работу сотрудников. Чаще всего компании отслеживают скорость обработки обращений (40%), выполнение плана продаж (37%) и качество общения с клиентами (35%).

Каждый четвертый предприниматель заявил, что ИИ помогает выявлять точки потери клиентов и выручки. Однако сами технологии пока используются не слишком широко. Только 22% компаний применяют речевую аналитику, а 20% — CRM-аналитику. В 42% организаций звонки и переписки с клиентами до сих пор анализируются вручную.

Главным препятствием для внедрения искусственного интеллекта бизнес называет стоимость технологий. Об этом сообщили 25% участников опроса. Еще 20% признались, что им сложно оценить окупаемость таких решений. Опасения по поводу безопасности данных есть у 17% предпринимателей, а 13% сталкиваются с проблемами интеграции новых сервисов в существующую IT-инфраструктуру.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. предпринимателей.

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