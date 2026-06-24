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Россиянам объяснили, почему опасно лечиться с помощью нейросетей

Врач Орлов: нейросети не обладают клиническим мышлением
Shutterstock

Лечиться с помощью нейросетей опасно, поскольку искусственный интеллект (ИИ) не обладает клиническим мышлением. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач Семен Орлов. Главная опасность, по его словам, кроется в упущенном времени и ложном успокоении.

«Если пациент с атипичными признаками инфаркта, такими как тошнота и боль в челюсти, обратится к боту, программа может списать это на банальный гастрит. Вместо экстренного вызова скорой человек принимает антацид, ложится спать и погибает от некроза миокарда», — объяснил специалист.

Еще одна угроза — машинные галлюцинации. ИИ может уверенно порекомендовать опасную комбинацию препаратов, проигнорировав хронические патологии у человека, добавил он.

Издание The Atlantic до этого сообщило, что разговоры с чат-ботами, типа ChatGPT, о здоровье толкают людей в «порочный круг ипохондрии», убеждая их в наличии серьезных заболеваний.

Журналистка издания Сейдж Лазарро, попытавшись обсудить с ChatGPT собственные симптомы, убедилась в его склонности к лести: бот постоянно подбадривал ее и побуждал задавать новые вопросы. Всего за несколько минут разговор сменился от рекомендации обратиться к врачу до описания того, какие органы отказывают при септическом шоке.

Ранее в Италии зафиксировали первый случай лечения зависимости от ИИ.

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