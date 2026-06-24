Россиянок предупредили о рисках «материнской зарплаты»

Обсуждаемая в Госдуме инициатива о введении гарантированной «материнской зарплаты» не ниже МРОТ может улучшить финансовое положение семей, однако несет и определенные риски для занятости женщин. Об этом «Газете.Ru» заявил бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

«Одной из возможных проблем может стать длительное выпадение женщин из рынка труда. Длительное получение «материнской зарплаты» может привести к деквалификации женщин и их долгосрочному выпадению из реального сектора экономики. Работодатели могут начать осторожнее относиться к найму молодых женщин, если посчитают, что сотрудница может надолго уйти в оплачиваемый декрет», — отметил Трепольский.

Он также обратил внимание на значительную нагрузку, которую подобная мера может создать для бюджета. По словам Трепольского, если выплата будет установлена на уровне МРОТ, государству потребуется обеспечить постоянный источник финансирования программы. Также существует риск, что ее реальная ценность со временем будет снижаться под влиянием инфляции, предупредил эксперт.

Он считает, что для эффективности программы необходимо четко определить условия получения выплат: в частности, они могут предоставляться на период активного ухода за ребенком, например, до достижения им трехлетнего возраста, а время получения такой поддержки целесообразно засчитывать в страховой пенсионный стаж.

По оценке эксперта, наибольший эффект от введения «материнской зарплаты» получат многодетные семьи, одинокие матери и жители регионов с невысоким уровнем доходов. Им гарантированный ежемесячный доход позволит закрывать базовые потребности без необходимости обращаться за дорогими кредитами и займами, заключил Трепольский.

Ранее в Госдуме призвали ввести материнскую зарплату.