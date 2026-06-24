Россияне рассказали, умеют ли отличать ИИ-контент от человеческого

Большинство (70%) опрошенных интернет-пользователей убеждены, что хорошо умеют различать контент, сгенерированный при помощи нейросетей, и контент, созданный человеком вручную. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками платформы искусственного интеллекта LibraChat и коммуникационного агентства FAVES Communications (есть у «Газеты.Ru»).

Наиболее скептично себя оценивает молодежь — только 56% респондентов в возрасте до 30 лет считают, что могут отличать ИИ-продукт от «живого» творчества, еще 35% не обладают таким умением, а остальные 9% затруднились ответить.

Наиболее высокую уверенность в своих способностях демонстрируют респонденты в возрасте 31–40 лет — 85% из них утвердительно ответили на вопрос об умении определять нейросетевой контент. Это заметно выше как общего показателя (70%), так и значений в других возрастных категориях. Так, среди россиян 41–50 лет и старше 50 лет показатели близки — 64 и 62% соответственно.

«Уверенность респондентов в своем умении определять «авторство» контента часто далека от реальности: по мере развития генеративных инструментов видимых отличий между творчеством ИИ и человека становится все меньше», — отметила основатель коммуникационного агентства FAVES Communications Юлия Царева.

Доля тех, кто считает, что не сможет отличить нейросетевой и созданный вручную контент, существенно варьируется: в группе 31–40 лет она минимальна (всего 3%), тогда как среди молодежи 18–30 лет достигает 35%. В старших возрастных группах этот показатель находится на уровне 24–28%.

Около четверти россиян с позитивом относятся к ИИ-контенту и считают, что он обычно более качественный и интересный, чем созданный человеком. Так, нейросетевые иллюстрации одобряют 27% опрошенных, видео — 25%, а тексты — 22%. Нейтральной позиции придерживаются 42, 41 и 45% респондентов соответственно. В негативном отношении к ИИ-контенту призналась треть опрошенных россиян — респонденты отмечают, что он раздражает и выглядит как обман аудитории. Чаще всего это касается нейросетевых видео и текстов (34 и 33% относятся к ним отрицательно), чуть реже — иллюстраций (31%).

«В креативной индустрии становится все больше специалистов, которые успешно объединяют свой ручной труд и ИИ-инструменты, тщательно продумывая промпты и дорабатывая результат вручную. Такой подход к работе зачастую помогает не только сократить количество рутины и сэкономить время, но и получить более высокое качество. Умение создавать при помощи ИИ контент, неотличимый от человеческого, — это главный критерий мастерства автора, который управляет ИИ-инструментом, и показатель уровня используемой модели», — подчеркнула эксперт по практическому применению ИИ в бизнесе платформы искусственного интеллекта LibraChat Марианна Базаркулова.

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. россиян.

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