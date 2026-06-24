Россиянам назвали признаки взлома компьютера

В случае с компьютером признаки взлома могут долго оставаться незаметными для пользователя. В отличие от смартфонов злоумышленников чаще интересует не само устройство, а хранящиеся на нем данные: учетные записи, банковские реквизиты, платежная информация, доступ к электронной почте, облачным сервисам и рабочим системам, рассказал «Газете.Ru» заместитель генерального директора по информационной безопасности АО «КИВИ» Алексей Юдин.

«Одним из тревожных сигналов может стать изменение настроек компьютера или браузера без участия пользователя. Например, появляются неизвестные расширения, меняется стартовая страница, возникают новые учетные записи или программы, которые владелец устройства не устанавливал. Такие инструменты нередко используются для перехвата паролей, файлов cookie и другой информации, позволяющей получить доступ к аккаунтам без необходимости взламывать их напрямую. Также стоит обратить внимание на необычную активность в учетных записях», — отметил Юдин.

По его словам, уведомления о входе с незнакомых устройств, попытки сброса паролей, подтверждения операций, которые пользователь не совершал, или сообщения о действиях в сервисах, которыми он не пользовался, могут свидетельствовать о компрометации компьютера.

Отдельную опасность представляют программы удаленного доступа и шпионское программное обеспечение, подчеркнул эксперт. Они позволяют злоумышленникам незаметно наблюдать за действиями пользователя, перехватывать вводимые данные, получать доступ к документам, а в отдельных случаях — активировать веб-камеру и микрофон, предупредил Юдин. Он добавил, что собранные таким образом материалы могут использоваться для шантажа, вымогательства или проведения атак с применением методов социальной инженерии. Косвенными признаками могут быть самопроизвольное включение камеры или микрофона, появление неизвестных аудио- и видеофайлов либо необъяснимая сетевая активность, сказал эксперт.

При подозрении на взлом Юдин посоветовал немедленно отключить компьютер от интернета, провести комплексную антивирусную проверку, проверить список установленных программ и активных процессов, а также сменить пароли от всех важных сервисов с другого доверенного устройства. Особое внимание стоит уделить электронной почте, банковским приложениям и аккаунтам, через которые осуществляется восстановление доступа к другим сервисам, констатировал Юдин.

Он заключил, что сегодня злоумышленники атакуют как пользователей Windows, так и macOS. Поэтому основой защиты остаются регулярные обновления операционной системы, использование многофакторной аутентификации, резервное копирование данных и внимательное отношение к любым изменениям в работе устройства, подытожил Юдин.

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