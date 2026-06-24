В Абрау пройдет йога-фестиваль

С 10 по 12 июля в Абрау в шестой раз пройдет экофестиваль «Равновесие»

С 10 по 12 июля 2026 года на берегу озера Абрау в шестой раз пройдет экофестиваль «Равновесие» — три дня йоги, телесных практик, осознанного отдыха и этномузыки. Организаторами фестиваля вновь выступают курорт Абрау-Дюрсо и ведущее медиа о йоге и здоровом образе жизни «Йога Журнал». Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе экофестиваля.

Гостей ждут более 150 практик на 15 площадках, занятия на воде, земле и в воздухе, вечерние концерты под звездами, экомаркет, вегетарианский фудкорт и отдельная программа для детей. Вход на маркет, фудкорт и вечернюю музыкальную программу свободный. Фестивальная поляна будет разделена на тематические шатры, названные в соответствии с чакральной системой. Каждый шатер связан с определенным направлением — физическим, эмоциональным или ментальным, чтобы гостям было проще выбрать практику под свой запрос.

Событие будет проходить три полных дня, практики начнутся уже в 7:00 в пятницу 10 июля.

В программе — аэройога под открытым небом, сап-йога на озере Абрау, практики на рассвете и закате, хатха- и виньяса-йога, кундалини, дыхательные техники, саундхилинг и другие занятия. В «Равновесии» примут участие более 100 мастеров со всей России.

Среди хедлайнеров-2026 — Игорь Пантюшев и Ольга Ужегова — основатели направления «Культура движения»; Сергей Баранов, сооснователь курса по виньяса-флоу; Лейла Ахмедова — преподаватель силовой хатха-йоги, блогер с аудиторией более 500 000 подписчиков; Сергей Мандичёв, специалист по терапии болей в спине (метод Маккензи); Лидия Гуторенко, йогатерапевт, ведущая курсов для преподавателей; Виктория Тарабукина, мастер функциональной гибкости; Эмилия Северина (Inside Flow и хатха-йога), а также Александр Титов — один из ведущих мастеров и специальных гостей фестиваля.

Важная часть события — музыкальная программа: этномузыка под звездным небом создаст особую атмосферу. Хедлайнером одного из вечеров станет специальный гость из Индии — Битту Маллик — потомственный индийский музыкант.

В первый день фестиваля «Равновесие» пройдет арт-экокарнавал — шествие на открытии фестиваля. В этом году тема карнавала — ЭТНОПОПУРРИ: смешение культур, традиций, образов и народных мотивов со всего света, и особенно народов России. Это праздник творчества, самоиронии и свободы быть собой, который завершится estatic dance.

Фестиваль «Равновесие» сохраняет экологическую направленность: на площадке будет организован раздельный сбор отходов с последующей переработкой. Волонтеры помогут гостям разобраться с принципами устойчивого потребления и бережного отношения к природе.

Место проведения фестиваля выбрано неслучайно. Озеро Абрау в Краснодарском крае — одно из самых живописных мест юга России. Горные пейзажи, мягкий климат и близость воды создают естественную среду для отдыха, восстановления и перезагрузки.

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