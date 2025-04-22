Идея на миллион: как в России создают инфраструктуру для развития творческих индустрий

Что общего у стартапа, создающего мобильные игры, киностудии и швейного коворкинга? Все они могут быть частью одного креативного кластера — такие пространства в последние годы создаются по всей России. Здесь встречаются художники и предприниматели, айтишники и дизайнеры, архитекторы и мастера народных промыслов, а идеи превращаются в бизнес, давая толчок развитию городов и целых регионов. Как это работает и какими бывают креативные кластеры — в материале «Газеты.Ru».

Что такое креативный кластер

«Креативный кластер — далеко не единственный формат развития территорий для креативных индустрий. Мы смотрим шире: это любое физическое пространство, где креативный предприниматель может создать и дистрибутировать свой продукт. Это киностудии и кинопавильоны, студии звука, галерейные пространства и любые ресурсные центры для создания проекта», — рассказала директор Центра развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив (АСИ) Екатерина Черкес-заде.

Она отметила, что только на территории одного Екатеринбурга существует Свердловская киностудия, Л52 (пространство художественных выставок и мастерских), «Ельцин-центр», где созданы все условия для развития креативного бизнеса, частный кластер «Дом Печати», где основой развития является арендный бизнес креативщиков и общая инфраструктура.

«А еще есть ТЦ BOLSHOY, который акселерирует местные модные бренды и помогает им встать в ретейл, растит сообщество индустрии фэшн, учитывая фокус региона на индустрии моды. И все эти модели работают в одном городе, дополняя друг друга. Ключевой задачей развития так называемого креативного кластера является именно развитие резидентов, экономия на общей инфраструктуре и продвижение через возможности кластера, коллаборации между резидентами. А это отдельные компетенции управляющих компаний, которые должны понимать, что существует более десятка финмоделей таких кластеров, и это не только арендный бизнес и площадка для мероприятий», — добавила Екатерина Черкес-заде.

Креативные индустрии — это все, что связано с интеллектуальным трудом и созданием уникального продукта: мода, дизайн, музыка, кино, цифровые технологии, ремесла, реклама, маркетинг и многое другое. Это быстрорастущий сектор экономики, который аналитики уже давно привыкли называть новым золотом и новой нефтью.

По итогам 2024 года вклад креативных отраслей в российский ВВП составил 7,5 трлн рублей или 4,1%. Это в три раза больше, чем в 2017 году — 2,3 трлн рублей (2,8%).

В соответствии с Концепцией развития творческих индустрий, к 2030-му вклад креативного сектора экономики должен вырасти до 6% ВВП. Для этого необходима инфраструктура: людям, работающим в креативной сфере, требуется место, где они могут работать, общаться и развивать свои идеи. Поэтому появились креативные кластеры.

Единого шаблона для их создания не существует, все зависит от конкретного региона и его особенностей, возможностей и запросов со стороны творческого сообщества.

Сила кластера

Креативный кластер — это не только про арт и эстетику, это больше про экономику, сообщество и перспективу. Здесь создаются новые рабочие места и условия для разработки инновационных продуктов, возникают самые неожиданные коллаборации и точки роста. Как правило, вокруг креативных пространств начинает развиваться малый бизнес — от кафе и книжных магазинов до мастерских и галерей. А сами кластеры с удовольствием реализуют самые разные социальные проекты.

«Креативные кластеры и пространства являются важным инструментом развития не только креативных индустрий, но и городской экономики в целом. Сейчас количество объектов такого формата насчитывает более 300. Мы в нашем центре смотрим на креативные пространства в первую очередь как на инфраструктуру для создания продуктов, продвижения и дистрибуции проектов, сборки сообщества и поддержки компаний», — пояснила директор Центра развития креативной экономики АСИ.

АСИ является проводником государственной политики в отношении креативных индустрий. Как проектный офис президента РФ, оно объединяет усилия творческих сообществ, власти и бизнеса для поддержки этого сектора экономики.

Одним из основных проектов агентства является создание всероссийской сети креативных пространств. К ним относятся площадки, оснащенные специализированным профессиональным оборудованием, которое предоставляется в общее пользование. Сюда входят съемочные и выставочные павильоны, звукозаписывающие студии, дата-центры, а также помещения для деловой коммуникации и образования.

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Еще одна важная составляющая креативной инфраструктуры — центры, решающие логистические, продюсерские и дистрибьюторские задачи в сфере творческого предпринимательства. Это могут быть резиденции, студии, производственные цеха, мастерские, бизнес-инкубаторы и другие пространства.

Частью такой инфраструктуры являются площадки, которые позволяют отбирать лучшие проекты и оказывать им всестороннюю поддержку.

Пятый год подряд АСИ вместе с Фондом Росконгресс и при поддержке ВЭБ.РФ проводит форум «Сильные идеи для нового времени». Здесь сразу несколько номинаций для представителей творческих индустрий, а лучшие проекты представят руководству страны в июле этого года. До 15 мая 2025 года можно предложить свой проект на форум.

Конкурс растущих российских брендов «Знай наших» помогает творческим предпринимателям увеличивать выручку и выходить на зарубежные рынки. В этом году он проводится в третий раз, прием заявок также завершится 15 мая.

Очень часто появление креативных кластеров провоцирует качественный скачек на уровне отдельных отраслей либо существенно меняет жизнь в конкретном регионе. Причем инфраструктуру для творческих индустрий создают не только государственные органы власти, но частные компании.

Какими же бывают креативные кластеры?

Новая жизнь легенды

Самый эффектный вариант создания творческих кластеров — это освоение площадей старых производственных предприятий. Такие проекты всегда привлекают к себе много внимания, ведь возрождаются заводы и фабрики, с которыми связана жизнь нескольких поколений жителей этого региона. Вместо заброшенных складов и ветхих цехов появляются современные офисы. Депрессивные территории преображаются: там появляются уютные кафе и зеленые скверы. Это сразу же меняет обстановку во всем районе и даже городе.

Один из примеров такой реновации — креативный кластер «Квадрат». Он расположен в центре Красноярска на площадях бывшего завода «Квант». Общая площадь пространства составляет более 5000 кв. метров. Здесь размещаются офисы, мастерские, коворкинг «Академия стартапов», шоурум «Индустрия», зоны нетворкинга и площадка для проведения мероприятий.

В «Квадрате» уже более 30 резидентов, включая дизайнеров, ювелиров и производителей аксессуаров. Есть студия интерьера, интерактивный музей науки, столярная мастерская и другие участники. Все они создают проекты на стыке разных индустрий и делятся оборудованием.

Для резидентов действует особая политика: льготная арендная ставка в зависимости от стадии проекта. Начинающие предприниматели первые три месяца размещаются бесплатно, арендная плата растет постепенно по мере обретения опыта и развития бизнеса. По итогам 2022 года «Квадрат» был признан лучшим кейсом в сфере поддержки креативных индустрий в России.

Подобные проекты есть сегодня практически в каждом регионе. Например, в Туле кластер разместился на базе знаменитого завода акустического оборудования «Октава». В Челябинске действует креативный кластер федерального значения SVOBODA2: он занимает 16 000 кв. метров отремонтированных площадей бывшего завода по производству оргстекла. Сегодня здесь более 150 резидентов: частные театры, производители видеоконтента, студии живописи, вокала и другие участники.

Много примеров редевелопмента в Москве: например, на территории легендарного завода «ЗИЛ» разместился технопарк, а в бывших производственных цехах Хрустального завода имени Калинина создано пространство для выставок и фестивалей «Флакон».

Креативная столица

Одним из лидеров по количеству креативных кластеров, в том числе и на базе промышленных предприятий, стал Санкт-Петербург. Здесь работают творческие пространства «Севкабель порт», Технопарк «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», «Новая Голландия», «Вавилов лофт», Креативный кластер «Исткабель», Культурный квартал «Брусницын», Бертгольд Центр и многие другие.

К маю 2025 года в северной столице откроется новое пространство — «БАЗА Креативных индустрий». Проект позиционируется как «новый кластер смыслов» и объединяет различные креативные направления. Здесь разместятся магазины с местными брендами, представляющими продукцию российских производителей и предпринимателей, выставочное пространство, транслирующее современное искусство различных художественных направлений и школ, а также лекционный зал и зоны отдыха. БАЗА КИ расположена в ТРК «Галерея», которая привлекает разнообразную аудиторию, включая тех, кто еще не знаком с современными концепциями креативных и культурных индустрий.

Руководитель региональной экспертной группы АСИ по креативным индустриям, предприниматель и владелец нескольких креативных бизнесов Дмитрий Тимуршин рассказал, что в Петербурге активно развивается сфера креативных кластеров и пространств, которые аккумулируют разнообразные направления — от моды и дизайна до гастрономии и арт-индустрии.

По его словам, это не только поддерживает предпринимательство в секторе креативной экономики, но и открывает новые возможности для культурного отдыха петербуржцев, повышая привлекательность города для жизни.

«Важно отметить, что понятие креативных индустрий продолжает осмысляться как в государственном секторе, так и среди экспертов-практиков. Данный проект станет коммуникативным культурным пространством, где будут обсуждать актуальные тренды и потребности креативной экономики. Сейчас было бы здорово прояснить понятие креативных индустрий и для широкой аудитории через специальные события, такие как выставки и лекции, что позволит сделать эти концепции более доступными и понятными для всех», — отметил Дмитрий Тимуршин.

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На площадке «БАЗЫ креативных индустрий» будут проходить специальные мероприятия — от лекций до питчингов и деловых встреч, что создаст платформу для обмена опытом и идеями среди профессионалов в области креативных индустрий.

Кроме Питера, на звание столицы российского креатива уже сегодня может претендовать Свердловская область. Регион одним из первых сформировал целую сеть из десяти кластеров (например, «Домна», «Свердловская киностудия», SAMORO.doc) и ряда художественных городских пространств.



Все включено

Многие региональные кластеры действуют по принципу «все в одном» и поддерживают сразу много направлений работы. Например, креативное бизнес-пространство «Квартал» в Ульяновской области, ставшее первым кластером, который был создан при поддержке государства. Сегодня эта площадка объединяет предпринимателей, работающих в сфере дизайна, моды, архитектуры, рекламы, культурного туризма, галерейного дела, традиционных и новых медиа и многих других.

Еще одно пространство — «Креативная бизнес-резиденция» в Ульяновске — помогает найти партнеров и новые идеи. Здесь проводятся акселераторы с участием федеральных экспертов по пяти флагманским направлениям: кино, анимация и видеография; музыка и саунд-дизайн; архитектура и урбанистика; мода; графический дизайн.

В качестве бизнес-инкубатора работает и креативный кластер «Трест» в Новгородской области. Здесь действует развивающее пространство «Точка кипения», коворкинг и ботанический сад.

«Креативный кластер «Трест» начал свою историю в 2018 году с реновации комплекса заброшенных теплиц. При финансовой поддержке региона сейчас идет масштабная модернизация, кластер расширится еще на 1000 кв. метров. Среди резидентов — кузница, продюсерский центр, рекламные агентства, производство авторских елочных игрушек», — рассказал «Газете.Ru» руководитель креативного кластера «Трест» Сергей Тян. В состав кластера входят бизнес-инкубатор, технопарк, цветочный салон, кофейня, открытые площадки для мероприятий.

Все резиденты имеют льготы на территории кластера. В 2025 году здесь пройдут вечеринки, стендапы, конференции, экофестиваль, сезонные и национальные праздники, добавил Сергей Тян.

Модный прорыв

Наверное, когда в России начинали развивать креативные индустрии, никто и не подозревал, что в нашей стране найдется столько модных дизайнеров. Это направление стало одним из самых популярных, причем дизайнерские кластеры развиваются по своим законам.

Функцию креативного хаба для индустрии моды часто выполняют крупные торговые центры и универмаги. Они занимаются поддержкой и продвижением новых российских брендов.

Например, Trend Island в Москве выполняет функции как крупного универмага, так и бизнес-акселератора для российских производителей. Он предлагает торговые площади, маркетинговую поддержку и доступ к большой клиентской базе, это помогает брендам развивать и масштабировать свою деятельность.

В Екатеринбурге Универмаг BOLSHOY стал местом концентрации локальных fashion-брендов. Здесь представлены торговые точки более 100 отечественных компаний, производящих одежду, обувь и аксессуары. Команда BOLSHOY отслеживает появление интересных тенденций и торговых марок, выстраивает с предпринимателями диалог и предлагает подходящие условия.

В Мурманской области работает «Бренд Парк» — концептуальное пространство, которое открылось в конце 2024 года. Площадка основана при поддержке проекта «Губернаторский Старт» предпринимателем и создателем бренда «KS Sport» Ксенией Шахшаевой. В «Бренд Парке» представлены одежда, сумки, украшения и предметы декора дизайнеров Мурманской области.

Креативное пространство «Индустрия» в Красноярске — это шоурум сибирских брендов для продвижения локальных производителей. Мастера Красноярского края представляют изделия и не платят за аренду. Ассортимент меняется каждые четыре-пять месяцев. С момента открытия резидентами стали более 200 мастеров.



Креативное отражение

Поддержка креативных отраслей привела к тому, что направления, которые были хорошо развиты в том или ином регионе, смогли «выстрелить» на всю страну.

Например, в Тюмени исторически сложилось мощное движение независимых театров, в нем представлены 23 коллектива. Там был создан молодежный театральный центр «Космос», который занимается не только показом спектаклей, но и продюсирует театральные и околотеатральные проекты творческих коллективов всего региона.

При поддержке «Космоса» проходят межрегиональные и международные фестивали, гастроли его резидентов, он принимает у себя коллективы из России и зарубежья. Каждый год театры, входящие в объединение, должны не только участвовать в конкурсе грантов, чтобы осуществить постановки, но и соответствовать определенным требованиям внутри театрального сообщества. В некоторых случаях они выступают в роли волонтеров по отношению к другим коллективам.

Похожий проект есть в Краснодаре: креативное пространство «Свои» помогает создавать театральные постановки, проводить показы и иные мероприятия. Однако еще больше повезло художникам.

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В том же Краснодарском крае Фонд искусства «Голубицкое» организовал свое пространство для творчества на территории виноградников Таманского полуострова. Деятельность фонда сосредоточена на поддержке российских художников и развитии международного сотрудничества в области современного искусства.

В Липецке на базе галереи современного искусства действует резиденция «СФЕРА Х БУКСИР». Она приглашает художников-исследователей, увлеченных историей, локальными традициями и архитектурой, принять участие в творческой резиденции в «Паленках». Художникам предоставляют проживание в гостевых домах, покрытие расходов на проезд, суточные, материалы для создания арт-объектов и возможность участия в финальной выставке.

Иногда арт-резиденции возникают в неожиданных локациях. Так, например, Wynwood Hotel — арт-отель в Санкт-Петербурге — проводит арт-резиденции для художников, предоставляя им проживание и возможность организовать выставку в общих зонах отеля.

Таким образом, инфраструктура подстраивается под нужды творческих сообществ. Часто это приводит к судьбоносным переменам в жизни целых городов.



Город-проект

Существует интересная концепция развития креативных индустрий, когда в качестве кластера рассматривается город целиком. Такой подход уже позволил многим небольшим населенным пунктам буквально начать новую жизнь.

Самый известный пример — небольшой уральский город Сысерть с населением около 20 тыс. человек. Новую модель развития здесь начали внедрять шесть лет назад. «Город рассматривается как проект, который учитывает интересы местных жителей, бизнеса и власти, — пояснил городской креативный продюсер и сооснователь кластера «На Заводе» Ян Кожан. — В городе было создано Агентство развития Сысерти, которое работает в партнерстве с местными властями. Начали с организации фестиваля «Лето на Заводе», площадкой для его проведения стал старинный Сысертский завод художественного фарфора». Главный результат — молодежь перестала покидать город и теперь связывает свое будущее с его развитием.

Такая же тактика была избрана в Бирске (Республика Башкортостан). В 2022 году в центре города открылось креативное пространство «ЧИРКОВЪ». Его резидентами стали керамическая мастерская «Четыре стихии», студия русского дизайна «Символ», танцевальная студия «Галерея танца», музыкальное сообщество «Арт-стихия», художественная студия «Ван Гог», швейный коворкинг «Модная лаборатория», центр развития креативных индустрий «Бирское время». Также на базе «ЧИРКОВА» работают городская кофейня, галерея актуального искусства и сувенирная лавка.

В Мурманской области на муниципальном уровне действуют сразу три креативных сообщества — Агентство развития Мончегорска, Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа», Центр современного искусства «Сияние», созданный Андреем Малаховым в Апатитах, — и еще пять творческих лабораторий «Гений места».



Регион — открытие

Не только города, но и целые регионы выигрывают от развития креативных индустрий. Особенно это касается удаленных областей, расположенных в суровых климатических условиях. Та же Мурманская область прославилась на всю страну своими туристическими маршрутами по объектам советского наследия (Кольская сверхглубокая находится именно там). Сегодня в регионе работает сразу три креативных кластера, а также сообщества «Нордфильм», «Придумано в Арктике», действуют резидентские программы Центра современного искусства «Сопки 21А».

Благодаря развитию в Якутии кинопроизводства россияне заново открыли для себя этот регион. Но талантов, которые еще предстоит открыть, там намного больше.

В республике работает первый на Дальнем Востоке парк высоких технологий IT-ПАРК ЯКУТСК, рассчитанный на 100 резидентов. Он открылся в декабре 2018 года на базе действующего технопарка «Якутия».

В 2022 году в республике открылся еще один креативный кластер — «Квартал Труда». Здесь создают компьютерные игры, анимацию, фото-, видео- и аудиоконтент, дизайнерские и архитектурные проекты, произведения прикладного искусства и другую интеллектуальную продукцию. В «Квартале Труда» оборудованы студии виртуального кинопродакшена на базе передовой технологии XR, компьютерной графики, цветокоррекции, мастеринга, сведения звука и 3D-анимации. В здании кластера есть офисные и производственные площадки разных форматов, залы для переговоров, лекций, конференций, выставок, концертов и спектаклей.

То ли еще будет

Появление каждого нового кластера создает очередной прецедент и повышает планку креативности для тех, кто идет следом. Так что приготовьтесь: в ближайшие годы произойдет запуск нескольких грандиозных проектов.

Уже в 2025 году в «Сколково» откроется первый в России кластер видеоигр и анимации на площади 38 000 кв. метров. На пяти этажах бизнес-центра «Стратос» разместятся мокап-студия, работающая с технологией захвата движения, студия звукозаписи, кинозал, лектории и коворкинги. Кластер предоставит инфраструктуру и современное оборудование для разработки продуктов. Здесь будут проходить акселерационные и образовательные программы. Желание стать резидентами уже выразили около 40 компаний.

Конкуренцию этому проекту может составить Технопарк Нижнего Новгорода, где также готовятся к запуску лабораторий креативных индустрий по рекламе и маркетингу, анимации и моушен-дизайну, музыке и звукорежиссуре.

К 2027 году в Якутии будет построен многофункциональный кинопавильон полного цикла. Это станет залогом дальнейшего развития кинематографа в самой республике и других регионах Дальнего Востока, где также создаются пространства для развития творческих индустрий.

Так что креативные кластеры — это про будущее. Про то, каким может быть город, регион и целая страна, если в них есть место для творческих идей и смелых проектов.