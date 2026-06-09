В России объяснили рост спроса на валюту

Россияне начали активнее покупать валюту на фоне укрепления рубля и снижения доходности вкладов. В апреле объем чистых покупок иностранной валюты физлицами достиг 108 млрд рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

По ее словам, часть россиян воспринимает текущий курс как удобный момент для покупки валюты — рубль укрепился, доллар подешевел, и это подогрело интерес к валютным сбережениям. Но дело не только в курсе.

«Мы видим, что вкладчики в целом начинают по-другому управлять своими накоплениями. Раньше многие пользователи ориентировались прежде всего на максимальную ставку по вкладу и регулярно перекладывали средства между короткими депозитами в поисках более высокой доходности. Однако сейчас такая стратегия постепенно теряет актуальность», — рассказала Солдатенкова.

По ее словам, это связано со снижением ставок по вкладам — максимальные ставки по депозитам за последний год снизились на 7–7,5 процентного пункта в зависимости от срока размещения денег. Банк России также фиксирует снижение средней максимальной ставки до 13,04% годовых.

На этом фоне у вкладчиков становится меньше причин постоянно перекладывать деньги между короткими депозитами, подчеркнула Солдатенкова. Все чаще они фиксируют средства на более длительный срок, а часть накоплений переводят в другие инструменты, в том числе в иностранную валюту, констатировала эксперт.

По ее словам, покупка валюты для многих россиян стала не разовой попыткой поймать выгодный курс, а частью диверсификации накоплений. Спрос на онлайн-вклады в первом квартале 2026 года сократился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда на рынке сохранялись пиковые ставки, отметила Солдатенкова.

Меняются и финансовые привычки вкладчиков — люди чаще сравнивают ставки, курсы и предложения разных банков, сказала эксперт.

Она заключила, что наиболее разумной стратегией в таких условиях становится постепенное распределение накоплений между разными инструментами и валютами. При этом иностранную валюту стоит рассматривать как дополнение к депозитам, а не как их полную замену, предупредила Солдатенкова.

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