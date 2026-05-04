Названы последствия усложнения заключения договора дарения

«Этажи»: нотариальное удостоверение дарения жилья ударит по пенсионерам
Обязательное нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимости может временно сократить число таких сделок в России. Больше всего эта мера финансово ударит оп пенсионерам и россиянам с небольшими доходами. Такое мнение «Газете.Ru» высказала руководитель блока безопасности федеральной компании «Этажи» Елена Тикунова.

«Снижение будет, но временное. Россияне не так часто в жизни прибегают к договорам дарения, поэтому для них выросшая стоимость оформления не будет в новинку, и шока на рынке вряд ли стоит ожидать. Дарение недвижимости чаще всего отражает реальную волю собственника, а стоимость передаваемого имущества обычно значительно выше расходов на нотариальное оформление. При этом часть граждан может начать выбирать другие способы передачи жилья — завещание, договор ренты или куплю-продажу. Наиболее чувствительными дополнительные расходы могут оказаться для пенсионеров, семей с доходами на уровне 40–50 тыс. рублей, а также жителей регионов с недорогой недвижимостью», — отметила Тикунова.

По ее оценке, оформление сделки может стоить в среднем 10–15 тыс. рублей и выше. Для большинства граждан эта сумма не станет непреодолимой, но может подтолкнуть их к поиску альтернативных вариантов.

Особенно заметной нагрузка может быть при передаче дешевого жилья, считает Тикунова. Например, если речь идет о деревенском доме стоимостью 350–400 тыс. рублей, расходы на оформление при едином тарифном подходе могут составить до 12–15% от стоимости объекта, отметила эксперт.

Кроме того, последствия новых правил могут ощутить гражданские супруги и дальние родственники, которые раньше использовали дарение как способ передачи недвижимости, сказала Тикунова. Часть таких сделок может перейти в формат наследования, ренты или купли-продажи, уверена эксперт.

По ее словам, новые требования могут стать дополнительным защитным механизмом для уязвимых собственников: нотариус сможет объяснить дарителю последствия сделки, проверить его действительную волю и снизить риск ситуаций, когда человека убеждают подарить квартиру под обещания ухода или материальной поддержки.

«Такие меры направлены на снижение рисков для незащищенных слоев населения, это дополнительный фильтр, который позволит сократить количество обманов», — пояснила эксперт.

При этом полностью исключить злоупотребления такая мера не сможет, считает Тикунова. В подобных случаях даритель нередко верит в добросовестность одариваемого уже на момент сделки, поэтому сама по себе нотариальная процедура не всегда способна изменить его решение, пояснила эксперт.

Ранее в Росреестре заявили, что у россиян не получится оформить дарение квартир без нотариуса.

 
