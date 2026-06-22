Названы последствия привязки ставок по семейной ипотеке к числу детей

В случае привязки ставки по семейной ипотеке к количеству детей, разница в ежемесячном платеже между семьей с одним и тремя детьми при одинаковом чеке покупки составит два раза, заявил «Газете.Ru» бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

Российские власти хотят привязать ставку по семейной ипотеке к количеству детей в семье: за одного ребенка — 10–12%, за двух — около 6%, за трех — около 4%. Такие варианты сейчас обсуждаются, официальное решение еще не объявлено.

По словам Трепольского, для семей с одним ребенком рост ставки до 10–12% станет ощутимым шоком.

«Жилищный вопрос для молодых родителей стоит наиболее остро, и такое повышение фактически урезает их покупательскую способность. Семьям придется либо жестко снижать требования к площади и локации квартиры (переходя с двухкомнатных на однокомнатные или уезжая в дальний пригород), либо полностью откладывать покупку до рождения второго ребенка. Часть заемщиков будет вынуждена отказаться от сделок или занять выжидательную позицию из-за банального несоответствия возросшего ежемесячного платежа их текущим доходам. Для семей с одним ребенком доступность жилья резко снизится, для семей с двумя детьми останется на стабильном среднем уровне, а для многодетных (3+ ребенка) — заметно вырастет», — отметил Трепольский.

Он привел в пример кредит на новостройку в размере 6 млн рублей со сроком погашения 25 лет (аннуитетный платеж): при ставке 12% ежемесячный платеж составит 63,2 тыс. рублей, при ставке 6% — 38,6 тыс., при ставке 4% — 31,6 тыс. рублей.

По словам эксперта, семьям с одним ребенком имеет смысл максимально ускориться и постараться закрыть сделку до вступления в силу новых правил (ориентировочно — до 1 июля), чтобы зафиксировать текущие базовые 6%. Семьям с двумя детьми паниковать не стоит — условия сохраняются примерно на прежнем уровне, можно взвешенно выбирать объект, сказал Трепольский. Он заключил, что семьям с тремя и более детьми разумнее занять выжидательную позицию и дождаться официального запуска обновленной программы, чтобы оформить кредит по сниженной ставке в 4%, существенно сэкономив на переплате и ежемесячных платежах.

Ранее сообщалось, что россияне переключились с новостроек на вторичные квартиры.