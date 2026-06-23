В Госдуме назвали гоп-стопом идею об изъятии вкладов россиян для пополнения бюджета

Конфискация денег у населения и предприятий без оснований — это воровство, заявил в беседе с «Газетой.Ru» лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. Так он отреагировал на идею КПРФ об изъятии вкладов граждан и средств бизнеса из банков для пополнения казны.

«В последнее время в медиасферу вбрасываются различные будоражащие умы идеи, в том числе об изъятии вкладов граждан и средств бизнеса из банков для пополнения государственного бюджета. Наверное, в рейтинге несуразных и вредных проектов эта займет одно из первых мест. Начну с той простой истины, что воровать грешно. А конфискация денег у населения и предприятий без всяких на то оснований — это и есть воровство. Причем украдешь раз, а больше воровать будет нечего, потому что больше никто деньги в банках держать не станет», — сказал Миронов.

Он считает, что это тем более «несправедливо и подло» в условиях, когда высокая ставка Центробанка делает привлекательными условия по вкладам, провоцируя предприятия не вкладывать средства в развитие, а держать на депозитах.

«Если у кого-то есть сверхдоходы, то можно пополнить бюджет цивилизованным способом с помощью налоговых механизмов, для чего мы предлагаем повысить НДФЛ для богачей и ввести разовый налог на рекордную прибыль банков и другие сверхрентабельные компании. А самое главное — какой смысл устраивать этот узаконенный гоп-стоп. Дефицит бюджета? Но если мы хотим, чтобы казна не пустовала, зачем тогда принимать так называемое бюджетное правило и триллионы выводить из экономики в кубышку ФНБ, зачем дарить триллионы нефтеэкспортерам в виде возврата НДС и прочих поблажек», — добавил Миронов.

По словам парламентария, в альтернативном бюджете на этот год, подготовленном фракцией, депутаты нашли дополнительных доходов на 13 триллионов рублей.

«Это вполне достижимая цель без всяких конфискаций и экспериментов. Я не устану повторять — нам постоянно внушают, что мы нищие. Но Россия — богатейшая страна. В стране полно денег, но чтобы они работали на процветание страны, а не кучки олигархов, надо радикально изменить кредитно-денежную политику, финансовые потоки переориентировать на подъем экономики, чтобы бизнесу было выгодно вкладываться в инвестиции, гражданам покупать акции, а самим банкам кредитовать предприятия. Над этим надо работать, а не искать, как одним махом решить все проблемы, а там хоть трава не расти», — заключил Миронов.

Идею пополнить бюджет России с помощью изъятия вкладов из банков предложил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе предвыборного съезда партии. По его словам, «в условиях войны» в кредитных организация лежат 130 трлн рублей — 67 трлн рублей граждан и 63 трлн рублей предприятий. Депутат утверждал, что эти средства «обогащают банкиров».

После этого лидер КПРФ в беседе с изданием «Подъем» объяснил, что говорил о «неправильной» модели и высокой ключевой ставке, при которой «олигархаты и вороватые чиновники жиреют». Он назвал вклады россиян «священными» и призвал вкладывать деньги в «победу, в развитие, в людей».

Ранее депутат Делягин назвал бредом идею КПРФ изъять вклады для пополнения бюджета.