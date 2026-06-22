«Ограбление граждан»: депутат Делягин — об идее изъять вклады из банков для пополнения бюджета

Предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова пополнить бюджет России с помощью изъятия вкладов из банков — бред и бессмысленное ограбление граждан, которое уничтожит доверие к государству. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Это откровенный бред — предложение полностью уничтожить доверие к государству за счет массового и при этом совершенно бессмысленного (так как элементарное регулирование банковской сферы направит эти деньги с разрушительных финансовых спекуляций на развитие экономики) ограбления граждан и предприятий. Не могу себе представить, чтобы Зюганов это сказал — у него, конечно, есть недостатки, но он совершенно вменяемый человек и точно не стремится к уничтожению России. Думаю, это часть предвыборной информационной войны — кто-то проснулся после 30-летней спячки с кампании 1996 года», — сказал он.

Зюганов предложил изъять вклады россиян и средства бизнеса из банков в ходе предвыборного съезда КПРФ. По его словам, «в условиях войны» в кредитных организация лежат 130 трлн рублей — 67 трлн рублей граждан и 63 трлн рублей предприятий. Депутат утверждал, что эти средства «обогащают банкиров».

После этого лидер КПРФ в беседе с изданием «Подъем» объяснил, что говорил о «неправильной» модели и высокой ключевой ставке, при которой «олигархаты и вороватые чиновники жиреют». Он назвал вклады россиян «священными» и призвал вкладывать деньги в «победу, в развитие, в людей».

Ранее Зюганов поддержал идею вернуть пионеров и октябрят.