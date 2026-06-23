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Бизнес

Путин поддержал идею не вводить штрафы при переходе на электронные накладные

Путин: переход на новую систему электронных перевозочных документов обелит экономику РФ
kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поддержал предложение не вводить штрафы на первое время при переходе на электронные накладные в грузоперевозках. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с членами правительства РФ, передает сайт Кремля.

В ходе встречи глава Минтранса РФ Андрей Никитин предложил ввести до 1 марта 2027 года переходный период. На это время, по его словам, при предоставлении бумажного документа инспектору можно ограничиться только устным замечанием.

Министр напомнил, что переход на электронный документооборот был введен в добровольном режиме в сентябре 2022 года. В связи с этим у участников рынка было четыре года на тестирование процессов, уточнил Никитин.

Путин поддержал данную инициативу. Как отметил глава государства, переход на новую систему документов позволить обелить экономику России.

«Безусловно, надо переходить на новую систему, она более прозрачная, она все обеляет, в том числе экономику обеляет, помогает обелять экономику, так и нужно в этом отношении действовать», — сказал российский лидер.

В мае Путин дал старт международным грузоперевозкам с использованием высокоавтоматизированных транспортных средств «КамАЗ» по маршруту между Россией и Казахстаном. Тягачи на базе модели КАМАЗ К5 в присутствии главы государства пересекли российско-казахстанскую границу и преодолели часть пути в беспилотном режиме.

Ранее в Минтрансе заявили, что беспилотные грузовики займут 19% рынка России.

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