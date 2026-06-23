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Бизнес

Россиянам объяснили, когда дебетовая карта уходит в минус

Аналитик Гамзаев: баланс на дебетовой карте может стать отрицательным из-за сбоя
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Баланс на дебетовой банковской карте может стать отрицательным только в редких случаях. Об этом RT сообщил директор по развитию финансовых продуктов в «Сравни» Магомед Гамзаев.

Специалист объяснил, что одной из причин, по которой дебетовая карта может уйти в минус, бывает технический овердрафт. В такой ситуации денежные средства сначала блокируются, а после списываются. Причиной этому может стать списание комиссии за обслуживание карты, взыскание по исполнительному производству от судебных приставов или смс-уведомления при нулевом балансе.

По словам аналитика, иногда баланс дебетовой карты оказывается отрицательным из-за технических сбоев на стороне банка.

Эксперт подчеркнул, что если это не сбой, то минус на карте формально становится задолженностью, которую нужно погасить.

«До погашения банк может блокировать все операции по счету или даже заблокировать его. В отдельных случаях игнорирование долга может привести к взысканию через суд», — добавил он.

Руководитель и основатель юридической компании «Юридическая сила» Юлия Сысоева до этого говорила, что россияне могут сохранить ипотечное жилье при банкротстве и продолжить платить ипотеку, а остальные долги списать. Такая возможность есть, если квартира является единственным жильем.

Ранее россиянам объяснили, что делать с неожиданно упавшими на карту деньгами.

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