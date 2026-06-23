Конституционный суд нашел нарушения в повышении утильсбора

Конституционный суд (КС) России постановил, что при изменении ставок утилизационного сбора новые правила должны вступать в силу не ранее чем через месяц после официальной публикации. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Там уточнили, что речь идет о порядке вступления в силу постановления правительства, которым летом 2023 года были повышены ставки утильсбора.

Поводом для разбирательства в Конституционном суде стала жалоба компании «Терра Групп». В январе 2023 года она заключила с казахским поставщиком договор на 34 трактора стоимостью более €6 млн, в марте внесла аванс, а после поставки техники 30 июня подала расчет утильсбора на 4,3 млн руб. Однако таможня отказалась его принять, поскольку 9 июня было опубликовано постановление правительства № 938, вступившее в силу с 1 июля и повысившее коэффициенты. По новым правилам базовая ставка и коэффициент определяются на дату подачи расчета, а компания подала его 6 июля, в результате чего ей доначислили утильсбор уже около 17,5 млн руб.

В арбитражном суде «Терра-Групп» ссылалась на налоговое законодательство, согласно которому акты правительства вступают в силу не ранее чем через месяц после опубликования (кроме случаев, улучшающих положение плательщика). Однако арбитраж, как и вышестоящие инстанции, поддержал позицию таможенного органа. Конституционный суд, напротив, признал оспариваемое постановление правительства не соответствующим Конституции и направил дело на пересмотр.

В КC РФ сообщили, что законодателю надлежит определить правила вступления в силу и действия во времени нормативных правовых актов об утильсборе, учитывая необходимость обеспечения достаточного срока для адаптации плательщиков, в частности при повышении размера платежа.

Ранее Мантуров пообещал при помощи утильсбора защищать авторынок от «лазеек».