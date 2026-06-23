Стало известно, на каком этаже хотят жить россиянки

Каждая третья россиянка предпочитает жить не ниже 10-го этажа, рассказала «Газете.Ru» вице-президент по продажам ГК «Гранель» Элина Ханнанова.

«31% женщин при выборе квартиры отдают предпочтение высоким этажам. Для части покупательниц это связано не только с видом из окна или меньшим уровнем шума, но и с ощущением безопасности. Высокие этажи все чаще воспринимаются женщинами не как элемент люкса, а как базовая защита. 19% покупательниц прямо говорят, что одним из решающих факторов для них стал страх проникновения в квартиру», — отметила Ханнанова.

Она уточнила, что у мужчин мотивы выбора высоты отличаются: для них главным аргументом чаще становится тишина. 34% мужчин назвали меньший уровень шума основной причиной выбора квартиры на высоком этаже, сказала Ханнанова. Защита от взлома у мужчин находится на втором месте.

Самый выраженный запрос на высокие этажи наблюдается у женщин 30–45 лет. В этой группе 34% выбирают квартиры выше 10-го этажа.

«Женщины в этом возрасте особенно внимательно относятся к вопросам безопасности и комфорта. Они уже успели оценить плюсы и минусы разных вариантов жилья и чаще готовы доплатить за ощущение защищенности», — пояснила Ханнанова.

При этом низкие этажи женщины выбирают по другим причинам. Среди тех, кто предпочитает квартиры на первых пяти этажах, 41% называют главным преимуществом удобство, еще 29% — привычку.

По словам Ханнановой, готовность жертвовать ощущением безопасности ради удобства чаще встречается у старшего поколения. В то же время среди девушек до 30 лет выбор низких этажей нередко связан с желанием сэкономить на покупке жилья.

Эксперт отметила, что рынок постепенно отвечает на запрос покупателей. По данным Единого ресурса застройщиков, за последние десять лет средняя этажность строящихся в России жилых домов выросла с 15,5 до 19,3 этажа. В Москве этот показатель достигает 31 этажа.

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