Россиянам рассказали, чем опасен взлом домашнего Wi-Fi

Посторонний доступ к домашнему Wi-Fi опасен не только снижением скорости интернета, но и риском взлома устройств, перехвата данных и доступа к элементам умного дома. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель группы по работе с образовательными организациями компании «Киберпротект», эксперт по информационной безопасности Саркис Шмавонян.

«Через один домашний роутер сегодня часто работают смартфоны, ноутбуки, телевизоры, камеры видеонаблюдения, голосовые помощники и бытовая техника. Поэтому слабая защита сети может затронуть почти всю цифровую инфраструктуру семьи. Получив доступ к сети, злоумышленник может искать уязвимые устройства, анализировать сетевой трафик. Через сеть можно перехватить пароли от соцсетей и банковских приложений, подменить сайты или даже заглянуть в умные устройства — от телевизора и чайника до системы видеонаблюдения», — предупредил Шмавонян.

Одной из частых ошибок россиян он назвал сохранение заводских настроек роутера. Шмавонян посоветовал также отключать функцию WPS, если она не используется регулярно. Эта технология упрощает подключение новых устройств, но может стать одной из уязвимостей домашней сети, сказал эксперт.

Для защиты Wi-Fi Шмавонян рекомендовал использовать длинный уникальный пароль и современные стандарты шифрования. При наличии поддержки оборудования лучше выбирать WPA3, а если часть устройств с ним несовместима — WPA2 с AES, сказал эксперт. По его словам, использование устаревших протоколов WEP и TKIP уже не обеспечивает достаточного уровня безопасности.

Дополнительным уровнем защиты может стать контроль устройств, которым разрешено подключаться к сети. Шмавонян пояснил, что многие современные роутеры позволяют создавать список доверенных устройств по MAC-адресам. Хотя такой механизм нельзя считать абсолютной защитой, он существенно повышает порог входа для случайных злоумышленников, констатировал эксперт.

Еще один способ снизить риски — использовать DNS-сервисы с функцией фильтрации вредоносных и фишинговых ресурсов. Если настроить такую фильтрацию на уровне роутера, дополнительную защиту автоматически получат все устройства в доме — от смартфонов до телевизоров и детских планшетов, уточнил Шмавонян.

Также владельцам домашних сетей рекомендуется регулярно проверять список подключенных устройств и своевременно устанавливать обновления прошивки роутера.

«Если в списке появляется неизвестное устройство, это повод немедленно сменить пароль от Wi-Fi и проверить настройки безопасности. Не менее важно следить за обновлениями самого роутера, поскольку устаревшее сетевое оборудование нередко становится одной из первых целей злоумышленников», — отметил Шмавонян.

По его словам, проблема будет становиться все более актуальной по мере роста числа устройств, подключенных к домашним сетям.

«Сегодня защита роутера — это уже не вопрос скорости интернета и не борьба с соседом, который решил подключиться к чужой сети. Фактически это защита всей цифровой инфраструктуры дома», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что мошенники атаковали суеверных россиян.