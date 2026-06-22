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Общество

Мошенники атаковали суеверных россиян

НСЗПП: мошенники начали активно продавать суеверным россиянам фейковые амулеты
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали активно внедрять схемы обмана россиян, построенные вокруг тех или иных суеверий. В том числе они навязывают своим жертвам покупку фейковых амулетов, оберегов и прочего, рассказал в беседе с RT председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин.

Он подчеркнул, что суеверия вредными пережитками считают как наука, так и церковь, призвав не верить в обещания решить все проблемы с помощью того или иного магического предмета. Мошенники продают под видом «амулетов» иногда обычные куски нитей, цинично пользуясь страхами людей.

«Они выбирают чётко целевую аудиторию и время, когда потенциальная жертва не может получить совета от родственников, — пояснил Шапкин. — Суммы, на которые мошенники разводят своих жертв, могут измеряться четырёх-пятизначными цифрами».

По его словам, на этом обман не заканчивается — аферисты позднее включают своих покупателей в список жертв, чтобы и дальше манипулировать ими. В случае покупки такой подделки специалист посоветовал потребовать возврата денег за «неработающий» амулет по закону о защите прав потребителей. В том числе это можно сделать, если заказ оформлялся в интернет-магазине. При значительном ущербе он порекомендовал написать заявление в полицию с просьбой возбудить уголовное дело о мошенничестве.

В МВД до этого развеяли популярные суеверия россиян, в том числе предупредили, что кактус, стоящий у монитора компьютера, не защитит от излучения, а запись голоса не поможет мошенникам открыть приложения банков и портал «Госуслуги», так как они защищены серьёзной биометрией. Россиянам посоветовали не быть слишком самоуверенными и доверять правилам, а не интуиции. Киберполицейские призвали никогда не сообщать коды из СМС, данные банковских карт, не перезванивать по пересланному номеру и не переводить деньги якобы «для проверки».

В Госдуме ранее предупредили о мошенниках, наживающихся на экзаменах.

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