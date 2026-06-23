В Кремле заявили о росте доли доходов бюджета России не из нефтегаза

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что доля доходов бюджета РФ не из нефтегаза постепенно растет, хотя доходы от нефти существенны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хотя, безусловно, нефтяные доходы продолжают оставаться существенным вкладом в формирование бюджета, растет все-таки доля ненефтегазовых доходов», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, не вызывает ли ситуация с мировыми нефтяными ценами обеспокоенность в Кремле.

По словам Пескова, правительство России постоянно докладывает об этом росте.

В конце апреля руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин заявил «Газете.Ru», что рост цен на нефть из-за перекрытия Ормузского пролива может заметно увеличить нефтегазовые поступления в российский бюджет. По его словам, текущий скачок нефтяных цен стал прямым следствием перекрытия Ормузского пролива. Базовый сценарий БКС предполагает, что высокие котировки сохранятся только во втором квартале 2026 года, после чего начнут снижаться при разрешении конфликта.

Ранее Силуанов сообщил о контроле Минфина за бюджетами регионов России.