Стало известно, сколько россияне тратят на лекарства

ВТБ: россияне потратили на лекарства 74 млрд рублей за январь — май 2026 года

За первые пять месяцев 2026 года россияне — клиенты ВТБ потратили на лекарства более 74 млрд рублей (+21% за год). Об этом говорится в исследовании ВТБ, поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

С января по май клиенты ВТБ совершили около 80 млн оплат в аптеках, что на 9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, а средний чек вырос на 11% и составил 931 рубль. Наибольший объем расходов пришелся на март — более 21 млрд рублей.

Руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин отметил, что для многих россиян покупка лекарств — это незапланированные и часто крупные расходы, к которым сложно подготовиться заранее.

Как рассказал «Газете.Ru» бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский, в настоящее время медикаменты входят в число «священных» категорий расходов для россиян. По словам эксперта, жители России предпочитают не экономить на медицинских услугах, качественных лекарствах, превентивной медицине, образовании и развитии детей, а также на базовом бытовом комфорте.

Ранее россиянам объяснили, можно ли хранить лекарства в холодильнике.