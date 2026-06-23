Россияне стали есть больше белка

Покупки россиянами рассыпчатого творога за первые пять месяцев 2026 года выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, мягкого творога — на 23%, а греческого йогурта — на 12%. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики компании «Логика молока».

«Интерес к белку — это не временная мода. Протеин медленнее переваривается, чем углеводы, и надолго обеспечивает ощущение сытости. Это особенно важно при плотном графике, когда сложно часто принимать пищу. Кроме того, достаточное количество белка помогает сохранять мышечную массу с возрастом. Спрос на высокобелковые продукты растет ввиду целого ряда причин. Во-первых, из-за тренда на занятия спортом, здоровый образ жизни. Во-вторых, люди стали уделять больше внимания вопросам питания и контроля калорий, стремясь сократить потребление большого количества углеводов в пользу белка», — пояснили аналитики.

По их словам, в этом контексте молочные и кисломолочные продукты занимают особое место: они доступны, имеют привычный вкус, удобный формат и хороший белковый состав. Творог, натуральный йогурт, кефир, молоко — это продукты, которые многие уже регулярно употребляют и тем самым закрывают часть суточной потребности в белке, констатировали аналитики. Также удобно использовать их на перекус: порция йогурта или творога дает и белок, и сытость без лишних калорий, добавили эксперты.

По их словам, помимо молочных продуктов, среди источников белка, набирающих популярность у широкой аудитории, — яйца, бобовые и рыба.

По словам аналитиков, ключевой сдвиг, который произошел в отношении россиян к белку, — это переход от «специального» к «обычному»: люди перестали воспринимать протеин как что-то, что нужно специально «добирать» с помощью добавок, вместо этого все больше людей выстраивают рацион так, чтобы белок просто присутствовал в каждом приеме пищи — без лишних усилий и без ощущения диеты.

Ранее врач назвала необходимую суточную дозу белка.