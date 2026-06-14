Врач назвала неоходимую суточную дозу белка

Врач Устинова: взрослому нужно 1–1,5 г белка на килограмм массы тела в сутки

Белок является одним из важнейших компонентов питания, который невозможно ничем заменить. О том, сколько белка необходимо получать ежедневно и как понять, хватает ли его организму, «Газете.Ru» рассказала терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова.

Оценить белковый статус организма, по словам специалиста, можно с помощью анализа крови на общий белок. Оптимальным считается показатель около 75 г/л. Если уровень общего белка опускается ниже 70 г/л, это может говорить о его дефиците.

Если показатели находятся в норме, взрослому человеку рекомендуется получать примерно 1–1,5 г белка на килограмм массы тела в сутки. При признаках дефицита потребность возрастает до 1,5–2 г на килограмм массы тела.

При этом важно не только получать достаточное количество белка, но и обеспечивать его хорошее усвоение.

«На этот процесс влияют особенности пищеварения, качество пережевывания пищи и общее состояние желудочно-кишечного тракта. Чем тщательнее пища пережевывается, тем эффективнее проходят дальнейшие этапы ее переваривания», — уточнила диетолог.

Основными источниками белка являются мясо, птица, рыба, морепродукты, яйца, творог, сыр и другие молочные продукты. В среднем в 100 г таких продуктов содержится от 15 до 25 г белка.

Для наглядности врач привела пример мужчины весом 80 кг. Минимальная суточная потребность для него составляет около 80 г белка, а оптимальное количество — 100–120 г в сутки.

По словам специалиста, получить около 100 г белка за день можно, например, за счет следующих продуктов: 200 г куриной грудки — около 45 г белка; 200 г творога — около 35–40 г белка; 2 яйца — около 12 г белка; порция рыбы или греческого йогурта — еще 15–20 г белка.

Для контроля потребления белка врач рекомендует использовать приложения-счетчики калорий, которые автоматически рассчитывают содержание белков, жиров и углеводов в рационе.

Также специалист напомнила, что в продуктах животного происхождения часто существует обратная зависимость между содержанием жира и белка.

«Чем жирнее продукт, тем меньше в нем белка на 100 г. Например, куриная грудка содержит больше белка и меньше жира, чем куриная голень или более жирные части мяса», — пояснила она.

Кроме того, как подчеркнула Устинова, опасения по поводу высокобелкового питания часто преувеличены.

«Ограничения действительно существуют для людей с тяжелыми заболеваниями почек или печени, однако для большинства здоровых людей проблема заключается не в избытке, а, наоборот, в недостаточном потреблении белка. Поэтому для обычного человека гораздо важнее следить за тем, чтобы ежедневно получать достаточное количество белковых продуктов, чем опасаться их избытка», — резюмировала врач.

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