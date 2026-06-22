Россиянам рассказали, какие сосиски можно есть при похудении

Технолог Сараев: при похудении лучше выбирать сосиски из курицы или индейки

Сосиски и колбасу не обязательно полностью исключать из рациона при похудении или занятиях спортом, но важно смотреть на состав, категорию продукта, количество жира и соли. При похудении лучше выбирать сосиски из курицы или индейки. Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий технолог компании «Мясницкий ряд» Михаил Сараев.

«Один из главных ориентиров при выборе колбасных изделий — категория, указанная на упаковке. Категория А означает, что в продукте содержится более 60–80% мышечной ткани, категория Б — от 40 до 60%. Категории А и Б — это понятный ориентир для тех, кто следит за питанием. Они не дают полной картины, но помогают сразу отсеять продукты с минимальным содержанием мяса», — отметил Сараев.

Эксперт также посоветовал смотреть на порядок ингредиентов: мясо — говядина, курица, свинина или другой вид — должно стоять в составе на первом месте.

«Тем, кто снижает вес, рекомендуется выбирать сосиски из курицы или индейки. При этом важно учитывать индивидуальную норму калорий, белков, жиров и углеводов», — уточнил Сараев.

По словам технолога, допустимое содержание жира в колбасных изделиях — до 30 г на 100 г продукта, а если показатель выше, такой продукт уже стоит считать жирным и есть осторожнее.

Отдельное внимание нужно уделять соли и натрию. В обработанных мясных продуктах соли обычно больше, чем в свежем мясе, поскольку она влияет на вкус и сохранность, предупредил Сараев. Поэтому при выборе продукта для ЗОЖ-рациона стоит смотреть показатель натрия на 100 г и учитывать общее количество соли за день, сказал технолог.

По его словам, сосиски не должны становиться основой питания — это вспомогательный продукт, а не замена полноценному мясу.

Для регулярного употребления эксперт рекомендовал выбирать продукты с простым составом и умеренным содержанием жира. По его словам, в рацион проще вписываются колбасы, произведенные по ГОСТу, в том числе докторская и молочная.

Сыровяленые и сырокопченые колбасы, несмотря на распространенные стереотипы, тоже могут быть частью рациона, если есть их умеренно. Сараев отметил, что такие продукты содержат белок и жиры, поэтому могут использоваться как редкий перекус, но не как основа питания.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян сомневаются в качестве колбасы.