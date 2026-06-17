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Бизнес

Почти половина россиян сомневаются в качестве колбасы

Более 40% опрошенных россиян сомневаются в качестве колбасной продукции
Николай Хижняк/РИА Новости

Более 40% опрошенных россиян сомневаются в качестве колбасной продукции, при этом ни один участник опроса не заявил о полном доверии к ней. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного брендом «Гурманыч» (есть у «Газеты.Ru»).

58,8% респондентов сообщили, что скорее доверяют колбасной продукции. Однако 35,3% скорее не доверяют ее качеству, а еще 5,9% не доверяют вовсе. Таким образом, доля скептически настроенных потребителей превышает 41%.

При этом колбаса остается частью потребительской корзины, хотя и покупается все реже. Самой распространенной моделью потребления оказались редкие покупки — такой вариант выбрали 41,2% опрошенных. Еще 23,5% приобретают колбасу несколько раз в месяц. Раз в неделю ее покупают 29,4% россиян, а несколько раз в неделю — лишь 5,9%.

Главным критерием выбора колбасной продукции россияне назвали внешний вид. На него обращают внимание 58,8% участников исследования. Второе место занимает состав продукта — 52,9%. Далее следуют срок годности и бренд, которые важны для 41,2% респондентов.

При этом только 29,4% россиян всегда изучают состав перед покупкой. Более половины опрошенных делают это лишь время от времени, а 17,6% признались, что вообще не читают список ингредиентов.

Среди причин недоверия к колбасе чаще всего назывались консерванты — их опасаются 29,4% респондентов. Кроме того, настороженность вызывают соевые добавки, красители и усилители вкуса.

Исследование также показало снижение доверия к крупным производителям. Более трети опрошенных заявили, что примерно одинаково не доверяют всем брендам колбасной продукции. Наибольшее доверие россияне испытывают к фермерским и локальным производителям — такой вариант выбрали 29,4% участников опроса. Региональным брендам доверяют 23,5%, а крупным федеральным — только 11,8%.

При этом россияне готовы платить за качественную продукцию. Почти половина респондентов назвали приемлемой цену от 600 до 1 тыс. рублей за 1 кг колбасы, а еще 17,6% готовы покупать продукцию дороже 1 тыс. рублей.

В опросе приняли участие 1 тыс. россиян в возрасте от 25 до 65 лет.

Ранее врач назвала самую вредную колбасу.

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