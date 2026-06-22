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Бизнес

Россияне назвали самый желанный корпоративный подарок

Более 60% опрошенных россиян хотят от шефа деньги и сертификаты в подарок
Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Подарочные карты, деньги, электроника, товары для дома и для спорта стали самыми желанными подарками от работодателя для россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного MyGiftCard (есть у «Газеты.Ru»).

68% хотели бы получить в подарок сертификаты и подарочные карты, 62% — деньги. Электронику назвали 25% респондентов, товары для дома и быта — 22%, товары для здоровья и спорта — 18%.

«Сотрудники все меньше ожидают от работодателя универсальных сувениров и все чаще хотят получить практичный подарок, который можно использовать под свои потребности», — отметила руководитель по развитию партнерского направления MyGiftCard Екатерина Краснухина.

По ее словам, один сотрудник может потратить сертификат на продукты, другой — на маркетплейс, третий — на спорт, косметику или товары для дома.

Эксперт добавила, что работодатели постепенно уходят от одинаковых наборов и брендированной продукции в сторону более персонализированных подарков.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян. В опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа.

Ранее россиянам посоветовали начинать искать работу летом.

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