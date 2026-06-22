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Бизнес

Каждый третий россиянин заказывает мытье окон у специалистов

Более трети опрошенных россиян привлекают профессионалов для мытья окон
Shutterstock/FOTODOM

Более трети (34%) опрошенных россиян обращаются к специалистам для мытья окон. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «Лемана ПРО» (есть у «Газеты.Ru»).

Половина респондентов моют окна самостоятельно, а у 16% этим занимается кто-то из членов семьи или знакомых.

Мытье окон входит в тройку бытовых услуг, которые россияне чаще всего готовы доверить профессионалам. На первом месте оказалась чистка ковров и мягкой мебели — ее назвали 60% опрошенных. Далее идут мелкий бытовой ремонт (47%) и мытье окон (44%).

Главная причина обращения к специалистам по мытью окон — ожидание более быстрого и качественного результата. Так ответили 52% респондентов. Еще 42% заявили, что у них нет времени и сил на эту задачу, 33% считают мытье окон сложным для самостоятельного выполнения, а 32% опасаются работать на высоте.

Среди тех, кто обычно моет окна самостоятельно, почти половина готовы обратиться к профессионалам, если окна сложно или небезопасно мыть своими силами. Еще 32% готовы заказать услугу после ремонта, 26% — при нехватке времени.

Главным барьером остается цена. Из тех, кто не хочет обращаться к специалистам, 50% считают услугу слишком дорогой. Еще 28% уверены, что справятся сами быстрее и качественнее, а 24% не хотят пускать в дом посторонних.

Чаще всего россияне моют окна несколько раз в год — так поступают 51% опрошенных. Еще 31% делают это раз в год, 10% — по мере необходимости. При этом 2% признались, что вообще не моют окна.

Среди тех, кто занимается этим самостоятельно, 75% используют специальные средства для окон и зеркал, 40% — бытовые моющие средства, 35% — обычную воду.

Почти треть респондентов, которые моют окна сами, время от времени используют роботов-мойщиков. Еще 22% планируют купить такое устройство.

В опросе приняли участие 1 тыс. россиян. На один вопрос можно было дать несколько вариантов ответа.

Ранее стало известно, как часто россияне пользуются клинингом.

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