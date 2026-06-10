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Стало известно, как часто россияне пользуются клинингом

Почти 60% опрошенных россиян хотя бы раз за последний год заказывали уборку дома
SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

Более половины россиян (58%) за последний год хотя бы раз обращались к специалистам для уборки или ухода за домом. При этом 63% готовы тратить на такие услуги до 5 тыс. рублей в месяц, показал опрос компании «Лемана ПРО». Результаты исследования есть у «Газеты.Ru».

Среди тех, кто пользовался бытовыми сервисами в течение последнего года, 24% заказывали услуги один раз, 22% обращались к специалистам два-три раза, а 11% делают это не реже одного раза в месяц.

Наиболее востребованной услугой оказалась чистка ковров и мягкой мебели — ее заказывали 64% респондентов. Генеральную уборку выбирали 48% опрошенных, мытье окон — 38%, сезонную или локальную уборку — 23%, уход за бытовой техникой — 21%.

Главной причиной обращения к профессионалам россияне назвали желание получить более качественный и быстрый результат. Такой вариант выбрали 40% участников исследования. Еще 17% признались, что не хотят самостоятельно заниматься сложными или неприятными задачами, 16% не имеют необходимого оборудования и средств для уборки, а 12% сослались на нехватку времени.

Чаще всего специалистов ищут через сервисы объявлений и подбора исполнителей — так поступают 64% опрошенных. Еще 29% ориентируются на рекомендации знакомых, столько же обращаются напрямую на сайты компаний. При выборе исполнителя россияне в первую очередь обращают внимание на стоимость услуг. Этот фактор важен для 62% респондентов. Для 51% значение имеет гарантия результата, для 38% — прозрачное ценообразование, для 35% — возможность выбрать удобное время выполнения работ.

По данным исследования, 24% россиян планируют воспользоваться такими услугами в ближайшие три месяца, а еще 44% готовы обратиться к специалистам при возникновении необходимости.

Главным препятствием для более активного использования бытовых сервисов остается их стоимость. Более половины опрошенных (53%) считают такие услуги слишком дорогими. Кроме того, 38% уверены, что справятся с работой самостоятельно быстрее и качественнее, а столько же не хотят пускать в дом посторонних людей.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее россиянам объяснили тренд на загородные дома с сервисом.

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