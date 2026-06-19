Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Россияне переключились с новостроек на вторичные квартиры

«Жилфонд»: покупки вторичных квартир в России выросли на 45% за год
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

В мае 2026 года количество покупок вторичных квартир в России выросло на 45% по сравнению с маем 2025 года. При сравнении итогов первых пяти месяцев 2026 года с аналогичным периодом прошлого года рост составил 26%, рассказал «Газете.Ru» директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский.

«Основными драйверами роста сделок стали снижение ключевой ставки и переток спроса с рынка новостроек. К маю 2026 года ключевая ставка составила 14,5%, вслед за ней ставки по ипотеке на вторичном рынке впервые за долгое время опустились ниже 20%. Этот уровень не поменял условия кардинально, но открыл дополнительные возможности для некоторых покупателей. Также в этом году на майские показатели повлияло и количество рабочих дней — выходных было чуть меньше обычного, при этом практически обычная рабочая неделя между ними не позволила многим уйти на «дачные каникулы», взяв всего пару дополнительных отгулов», — отметил Чернокульский.

По его словам, переток покупателей с рынка новостроек и повышение активности в сегменте готового жилья происходит постепенно. При этом интересно, что предложение пока не успевает за спросом: многие собственники предпочитают продолжать сдавать жилье в аренду, а не продавать, подчеркнул эксперт.

По данным аналитиков «Циан», в 40 крупнейших городах предложение квартир на вторичном рынке за первый квартал сократилось на 12% по отношению к прошлому году. Дефицит ликвидного предложения поддерживает рост цен, сказал Чернокульский. Он допустил, что этот тренд может продолжиться летом, особенно если ЦБ продолжит снижение ключевой ставки. Поэтому традиционно спокойный отпускной сезон в этом году может оказаться более активным для рынка готового жилья, заключил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, что нужно проверить перед покупкой вторичной квартиры.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июня. Ограничения в Севастополе, выплаты «детям войны» и потоп в Оренбурге
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!