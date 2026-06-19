Россияне переключились с новостроек на вторичные квартиры

В мае 2026 года количество покупок вторичных квартир в России выросло на 45% по сравнению с маем 2025 года. При сравнении итогов первых пяти месяцев 2026 года с аналогичным периодом прошлого года рост составил 26%, рассказал «Газете.Ru» директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский.

«Основными драйверами роста сделок стали снижение ключевой ставки и переток спроса с рынка новостроек. К маю 2026 года ключевая ставка составила 14,5%, вслед за ней ставки по ипотеке на вторичном рынке впервые за долгое время опустились ниже 20%. Этот уровень не поменял условия кардинально, но открыл дополнительные возможности для некоторых покупателей. Также в этом году на майские показатели повлияло и количество рабочих дней — выходных было чуть меньше обычного, при этом практически обычная рабочая неделя между ними не позволила многим уйти на «дачные каникулы», взяв всего пару дополнительных отгулов», — отметил Чернокульский.

По его словам, переток покупателей с рынка новостроек и повышение активности в сегменте готового жилья происходит постепенно. При этом интересно, что предложение пока не успевает за спросом: многие собственники предпочитают продолжать сдавать жилье в аренду, а не продавать, подчеркнул эксперт.

По данным аналитиков «Циан», в 40 крупнейших городах предложение квартир на вторичном рынке за первый квартал сократилось на 12% по отношению к прошлому году. Дефицит ликвидного предложения поддерживает рост цен, сказал Чернокульский. Он допустил, что этот тренд может продолжиться летом, особенно если ЦБ продолжит снижение ключевой ставки. Поэтому традиционно спокойный отпускной сезон в этом году может оказаться более активным для рынка готового жилья, заключил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, что нужно проверить перед покупкой вторичной квартиры.